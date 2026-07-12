狂倒千噸營建垃圾毀宜蘭淨土 跨縣市環保蟑螂17人遭判刑主嫌2年半

新北「環保蟑螂」集團非法承攬大量裝潢營建廢棄物，跨縣市載往宜蘭礁溪、員山等多處土地棄置。宜蘭地方法院最近審結，認定主嫌洪姓、王姓男子破壞自然環境，依廢棄物清理法分別重判有期徒刑2年6月與2年，其餘15名共犯則判處6至8月不等刑期。

檢警調查，主嫌洪男與王男均未領有合法的廢棄物清除許可文件，兩人為了牟取暴利，於2022年至2024年間，私自承接全台各地的工程廢棄物清理業務，並在新北板橋、蘆洲及新店等處租用閒置廠房作為暫存轉運站。

該集團利用大小貨車，分批將鐵片、廢棄木材、塑膠雜物及建築石塊運往宜蘭，兩年多來非法傾倒高達上百車次、累積總量超過千噸，從中獲取不法利益約2千萬元。案經宜蘭地檢署與縣府環保局聯手溯源查緝，發動兩波搜索後將涉案的20名犯罪集團成員起訴。

偵辦期間，檢方依法聲請扣押該集團用於載運廢棄物的14輛大小貨車，其中5輛已於審理期間先行拍賣，拍定價金共257萬元。地院法官認為，洪男與王男負責全案主導，犯罪情節重大，除判處重刑外，也沒收120萬元與60萬元的不法所得。

至於同案其餘15名共犯，法官審酌其載運物非有毒危險物質，且部分被告在東窗事發後，積極將非法堆置的廢棄物運走或提出具體清理計畫，顯有悔意，因此宣告減輕其刑，其中11人均獲得緩刑2年，全案仍可上訴。

新北「環保蟑螂」非法承攬大量裝潢營建廢棄物，跨縣市載往宜蘭亂倒，嚴重汙染環境，17人遭法院判刑，洪姓、王姓主嫌分別被判有期徒刑2年6月與2年。圖／環保局提供