快訊

未過14席就Game Over？ 柯文哲認年底「生死存亡戰」：沒成長黨會泡沫化

行人地獄！北市57歲婦斑馬線上遭賓士車撞 顱內出血一度OHCA搶救中

聽新聞
0:00 / 0:00

酒喝到重殘！男子兩度告父母「每月給1萬養我」 法官見1狀況不挺

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投39歲男子嗜酒喝到離婚，還常鬧事，父母多次善後，喝到肝硬化併腦病變，領到極重度身障證明後，竟以無法工作，打官司要求父母，兩人每月合出1萬元養他，遭法院駁回後不死心，又提抗告，法官見證據認為他行動自如，駁回抗告。

判決書指出，該男年約40歲正值壯年，卻因喝酒成癮，喝到與妻子離婚，更因此在前年4月因酒精性肝硬化併肝性腦病變住院，醫院開立極重度身心障礙證明，並評估6個月無法工作，由縣府協助入住康復安養機構。

該男子出院後又繼續喝酒，去年1月又喝到送急診，之後更將腦筋動到父母身上，以其身上患疾須追蹤診治，無法工作無收入為由，提出民事訴訟，要求其父母必須扶養他，兩人每月各給5000元，直到他有謀生能力為止，但遭法院駁回。

沒想到，該男仍不死心竟提抗告，他強調，他已離婚，無子女，名下無財產，因患病須長期追蹤治療，無法工作沒收入，且醫療費用不貲才抗告；而南投縣每人每月最低生活費為1萬5515元，向父母請求扶養費，兩人暫以1萬元計算即可。

該男父母則表示，兒子出院後還天天喝酒，而且兒子從未扶養過他們，甚至常年在外喝酒鬧事，都是他們夫妻倆在善後，如今兩人已年邁，身心俱疲，已無力扶養兒子，並希望法官能夠依據民法將扶養義務免除。

南投地院法官認為，該男子40歲正值壯年，且兩年前還有勞保投保紀錄，且相關證據顯示他行動自如，能處理日常事務，顯非完全無工作能力，尚難認其確有不能維持生活情事，因此駁回抗告，抗告程序費用1500元也由抗告的男子負擔。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南投司法大廈。聯合報系資料照
南投司法大廈。聯合報系資料照

肝硬化 南投 南投縣

延伸閱讀

男躲美閃兵11年破功得坐牢 法官：服從長官「無腦指揮」要苦得公平

61歲翁借「安慰辭職」強抱24歲女！摸胸摸臀反稱遭陷害 判決曝光

國中生遲到被罰抄課文...提國賠求償140萬 法院駁：守時是基本教養

高雄18歲男學生喝氣泡酒躺客家文物館長椅死亡 警憑發票追出身分

相關新聞

酒喝到重殘！男子兩度告父母「每月給1萬養我」 法官見1狀況不挺

南投39歲男子嗜酒喝到離婚，還常鬧事，父母多次善後，喝到肝硬化併腦病變，領到極重度身障證明後，竟以無法工作，打官司要求父母，兩人每月合出1萬元養他，遭法院駁回後不死心，又提抗告，法官見證據認為他行動自如，駁回抗告。

國小男童遭捏臀致瘀血、手臂挫傷 游泳教練判拘50日再賠5萬餘元

李姓男子在台南擔任國小林姓男童的游泳教練，卻在指導男童仰式過程，為提醒其踢水，揉捏男童臀部力道過大，以及不慎抓傷男童手臂成傷；家長無法接受提出刑事民告訴，李被依過失傷害罪判處拘役50日確定，民事部分法院再判李要賠償5萬650元。可上訴。

陸男申請在台長期居留 結婚8年逾半時間在打離婚訴訟…遭政院駁回

中國楊姓男子申請在台長期居留，但內政部查出他與配偶楊女分居4年多，且楊女堅決離婚，2人對婚姻真實性說詞亦有重大瑕疵，因此...

他連偷4個七龍珠公仔市價1萬2500 判刑易科罰金要罰24萬元

基隆市林姓男子在夾娃娃機店，先被3次偷走「七龍珠」的公仔，法官判應執行5個月徒刑。檢警後來又查出他另犯1案，法官判再判刑3個月。林男偷走的4個七龍珠公仔，市價共1萬2500元，但被判8月徒刑，易科罰金要24萬元。

上傳賴總統照片批「台獨X孫」遭送辦 南院裁定不罰：未影響公共秩序

許姓男子在網路上傳印有「台獨龜孫 雜質總統 禽獸畜生賴清德」字樣的賴清德總統照片，遭警方依違反社會秩序維護法移送；法院認定，許的行為是基於對特定政治人物及公共事務不滿，抒發個人情緒及表達政治意見，並未影響公共秩序及社會安定，裁定不罰。得抗告。

台東玄濟宮被爆是大違建 縣府：距離補照最後期限剩10天

台東玄濟宮「尬電師父」爆紅後爭議不斷，近日遭人檢舉宮廟建物是違章建築，將被縣府拆除大隊強制拆除。建設處表示，玄濟宮未依規定申請建築執照，7月22日前必須完成補件，目前尚未接獲補照申請，期限內未補件就會列入排拆名單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。