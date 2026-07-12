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陸男申請在台長期居留 結婚8年逾半時間在打離婚訴訟…遭政院駁回

中央社／ 台北12日電

中國楊姓男子申請在台長期居留，但內政部查出他與配偶楊女分居4年多，且楊女堅決離婚，2人對婚姻真實性說詞亦有重大瑕疵，因此不許可楊男長期居留。楊男提訴願主張在台灣有工作及住所，此處分侵害他基於合法婚姻衍生的居住權，但近日遭行政院駁回。

行政院7月2日做成的訴願決定書記載，楊男與原住中國、後在台設籍的楊姓女子於民國106年在中國結婚；楊女前兩段婚姻的配偶都是台灣人，這次是她第3次結婚。

訴願決定書指出，楊男107年獲內政部許可來台依親居留，112年換發依親居留證，有效期限至116年。楊男於114年申請在台長期居留，但內政部依移民署實地訪查結果，認定楊男無正當理由未與楊女同居，且2人對婚姻真實性說詞、證據不符，因此依法不許可楊男的長期居留申請、廢止其依親居留許可且註銷112年的依親居留證，1年內不許再申請依親居留與長期居留。

楊男提訴願指出，他與楊女婚後感情融洽，自109年爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，他無法來台與楊女同居。雖然楊女因疫情分隔、感情生疏而向法院訴請判決離婚，但經台灣高等法院民事判決認定他對婚姻無過失，已駁回離婚之訴。

楊男說，他與楊女婚姻關係合法存續，且他目前在台灣有穩定工作及住所，此處分已侵害他基於合法婚姻所衍生的居住權利。

內政部反駁，楊男與楊女結婚超過9年，縱使受疫情影響，仍得以通訊軟體聯繫並維持感情，但經114年移民署基隆市專勤隊實際查訪及訪談，2人未同居、關係冷漠淡薄，且就對方有無前科、財務及身體狀況、平時聯繫方式等說詞有重大瑕疵，也沒有積極共同生活的共識。

行政院訴願審議委員會審酌，楊男律師在離婚訴訟中曾提議待取得長期居留權後再離婚，且根據移民署查訪紀錄，2人分居4年多，楊女指楊男頻繁返回大陸地區，時間長達半年至1年半，結婚8年來有4年多在打離婚訴訟，她為了離婚已快精神崩潰。

訴願審議委員會指出，政府基於公共安全及社會利益，針對婚姻移民配偶經許可入境後，是否以真實婚姻目的共同生活、還是只以結婚作為入境手段，都有必要調查清楚，面談就是行政調查方法之一。

審議委員會說，內政部考量，許可大陸地區人民在台長期居留攸關國家利益，本案楊男與楊女面談說詞有重大瑕疵，內政部實質調查2人婚姻真實性、共同生活真意等，獨立判斷婚姻實質內涵，難以法院判決結果拘束。

委員會指出，又楊女表示楊男自112年3月自大陸返台後半年間，對她漠不關心，在台灣待半年就返回大陸，不願面對家庭問題，且楊女多次表達2人感情破裂、堅決離婚，而楊男也沒有積極修復婚姻，從2人互動事證顯現雙方感情基礎薄弱，繼續維持婚姻關係有困難，因此駁回訴願，維持原處分。

中國楊姓男子申請在台長期居留，但內政部查出他與配偶楊女分居4年多，且楊女堅決離婚，2人對婚姻真實性說詞亦有重大瑕疵，因此不許可楊男長期居留。楊男提訴願主張在台灣有工作及住所，此處分侵害他基於合法婚姻衍生的居住權，但近日遭行政院駁回。兩岸婚姻示意圖。圖／AI生成
中國楊姓男子申請在台長期居留，但內政部查出他與配偶楊女分居4年多，且楊女堅決離婚，2人對婚姻真實性說詞亦有重大瑕疵，因此不許可楊男長期居留。楊男提訴願主張在台灣有工作及住所，此處分侵害他基於合法婚姻衍生的居住權，但近日遭行政院駁回。兩岸婚姻示意圖。圖／AI生成

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