國小男童遭捏臀致瘀血、手臂挫傷 游泳教練判拘50日再賠5萬餘元

李姓男子在台南擔任國小林姓男童的游泳教練，卻在指導男童仰式過程，為提醒其踢水，揉捏男童臀部力道過大，以及不慎抓傷男童手臂成傷；家長無法接受提出刑事民告訴，李被依過失傷害罪判處拘役50日確定，民事部分法院再判李要賠償5萬650元。可上訴。

林姓男童及其家長提起刑事附帶民事訴訟請求指出，李姓男子為男童的游泳課教練，去年7月19日下午1時30分許，在泳池竟疏未注意教導兒童游泳時應注意力道，在教導男童仰式過程中，提醒其踢水時臀部要用力，以過大力道揉捏臀部，且在教學過程中不慎抓傷男童手臂。

李的行為導致男童受有兩側臀部多處挫傷瘀血、左前臂挫傷傷勢，男童因此支出醫療費650元；另外再請求林父開車帶男童前往就診，及為提出告訴、參與偵查、調解等程序等支出交通油費500元，林父在台北任職因參與相關程序須搭高鐵支出6705元及精神慰撫金8萬元。

台南地院柳營簡易庭指出，依據刑事判決，李姓教練涉過失傷害罪，已承認犯行，因告訴人無調解意願，無法達成調解，今年5月已判處拘役50日確定；林姓男童依侵權行為法律關係請求李負損害賠償責任，於法有據，應予准許。

法院指出，醫療費部分，李並無意見，應予准許；交通費部分，林父的支出，均非男童固有權受侵害而生直接侵害，而是其他與被害人有親屬或契約關係者受有財產上損害，屬間接侵害，非屬侵權行為所得請求範疇，此部分應予駁回。

至於精神慰撫金，林姓男童因受傷，精神上自受有相當痛苦，考量其為國小學生，李為大學畢業，目前擔任游泳教練，斟酌兩造身分、地位、教育程度、經濟狀況、事件發生起因等，認精神慰撫金以5萬元為適當，林姓男童總計可請求李賠償5萬650元。