他連偷4個七龍珠公仔市價1萬2500 判刑易科罰金要罰24萬元

基隆市林姓男子在夾娃娃機店，先被3次偷走「七龍珠」的公仔，法官判應執行5個月徒刑。檢警後來又查出他另犯1案，法官判再判刑3個月。林男偷走的4個七龍珠公仔，市價共1萬2500元，但被判8月徒刑，易科罰金要24萬元。

判決指出，林男去年2月25日、3月4日和3月21日的晚間，分別到娃娃機店內，偷走娃娃機台上方的七龍珠模型（3000元）、七龍珠黃金大猿公仔（4000元）和七龍珠一番賞Ｆ賞太空艙公仔（3500元），得手後離去。

警方接獲失主報案後，查出林男涉案，製作筆錄後函送法辦。基隆地檢署檢察官偵查後，起訴林男涉犯3件竊盜罪。基隆地方法院法官審理後，今年3月11日判決每罪各2月徒刑，應執行有期徒刑5月，如易科罰金以1千元折算1日。

檢方在前案判決後，又查出林男去年4月10日晚間，利用娃娃機店無人在場的機會，偷走店內機台上的七龍珠一番賞公仔（2000元），陳姓失主發現後報案。

林男與陳男調解成立並賠償，檢察官向基隆地院聲請簡易判決處刑。法官審理後，日前依竊盜罪判處林男3月徒刑，如易科罰金以1千元折算1日。全案可上訴。