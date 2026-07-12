快訊

中聯致癌油風暴擴大！第3批1305噸流向曝：故宮晶華、六福開發中鏢

健康人也要天天測血糖？專家解釋為何多數人其實沒必要

世界盃場邊美成這樣！貝克漢女兒「平口上衣小露香肩」狂放電 小哈潑暴風成長變大美人

聽新聞
0:00 / 0:00

他連偷4個七龍珠公仔市價1萬2500 判刑易科罰金要罰24萬元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市林姓男子在夾娃娃機店，先被3次偷走「七龍珠」的公仔，法官判應執行5個月徒刑。檢警後來又查出他另犯1案，法官判再判刑3個月。林男偷走的4個七龍珠公仔，市價共1萬2500元，但被判8月徒刑，易科罰金要24萬元。

判決指出，林男去年2月25日、3月4日和3月21日的晚間，分別到娃娃機店內，偷走娃娃機台上方的七龍珠模型（3000元）、七龍珠黃金大猿公仔（4000元）和七龍珠一番賞Ｆ賞太空艙公仔（3500元），得手後離去。

警方接獲失主報案後，查出林男涉案，製作筆錄後函送法辦。基隆地檢署檢察官偵查後，起訴林男涉犯3件竊盜罪。基隆地方法院法官審理後，今年3月11日判決每罪各2月徒刑，應執行有期徒刑5月，如易科罰金以1千元折算1日。

檢方在前案判決後，又查出林男去年4月10日晚間，利用娃娃機店無人在場的機會，偷走店內機台上的七龍珠一番賞公仔（2000元），陳姓失主發現後報案。

林男與陳男調解成立並賠償，檢察官向基隆地院聲請簡易判決處刑。法官審理後，日前依竊盜罪判處林男3月徒刑，如易科罰金以1千元折算1日。全案可上訴。

林姓男子在夾娃娃機店先後4次偷走「七龍珠」公仔，市價共1萬2500元，但被判8月徒刑，易科罰金要24萬元。圖／聯合報系資料照
林姓男子在夾娃娃機店先後4次偷走「七龍珠」公仔，市價共1萬2500元，但被判8月徒刑，易科罰金要24萬元。圖／聯合報系資料照

七龍珠 基隆 模型

延伸閱讀

愛車送修竟收超速罰單 大膽車廠業務載妹兜風還把車賣了…車主超傻眼

男躲美閃兵11年破功得坐牢 法官：服從長官「無腦指揮」要苦得公平

男在公司女廁洗手台下方安裝針孔 偷拍5女同事如廁被判1年2月

嘉義颱風夜照抓毒駕 2男吸「喪屍菸彈」騎車遭羈押

相關新聞

他連偷4個七龍珠公仔市價1萬2500 判刑易科罰金要罰24萬元

基隆市林姓男子在夾娃娃機店，先被3次偷走「七龍珠」的公仔，法官判應執行5個月徒刑。檢警後來又查出他另犯1案，法官判再判刑3個月。林男偷走的4個七龍珠公仔，市價共1萬2500元，但被判8月徒刑，易科罰金要24萬元。

上傳賴總統照片批「台獨X孫」遭送辦 南院裁定不罰：未影響公共秩序

許姓男子在網路上傳印有「台獨龜孫 雜質總統 禽獸畜生賴清德」字樣的賴清德總統照片，遭警方依違反社會秩序維護法移送；法院認定，許的行為是基於對特定政治人物及公共事務不滿，抒發個人情緒及表達政治意見，並未影響公共秩序及社會安定，裁定不罰。得抗告。

台東玄濟宮被爆是大違建 縣府：距離補照最後期限剩10天

台東玄濟宮「尬電師父」爆紅後爭議不斷，近日遭人檢舉宮廟建物是違章建築，將被縣府拆除大隊強制拆除。建設處表示，玄濟宮未依規定申請建築執照，7月22日前必須完成補件，目前尚未接獲補照申請，期限內未補件就會列入排拆名單。

行車糾紛竟亮槍！宜蘭男不滿擦撞掏仿真空氣槍 遭法院裁罰萬元

宜蘭市環河北路與津梅路口月前發生一起車禍糾紛，林姓男子駕駛自小客車與營業大貨車發生擦撞後，竟因不滿賠償問題，憤而回車上掏出一把高度仿真的空氣槍示威。宜蘭地方法院審理後，認定林男行為已違反社會秩序維護法，裁處罰鍰1萬元，扣案空氣槍沒入。

放任小狗咬10歲女童大腿 法官認留疤影響心理健康判飼主要賠16萬

張姓男子放任寵物犬在屋外自由活動，10歲女童經過遭犬隻咬傷留疤，導致她迄今看到小狗都會精神緊繃感到害怕，家長提告求償；張辯稱除疤費用沒有必要，精神慰撫金太高，法院認定女童留疤易產生自卑而影響心理健康，費用全部准許，張應賠償16萬124元。可上訴。

國中生遲到被罰抄課文...提國賠求償140萬 法院駁：守時是基本教養

台中1名國中生控訴某公立高中國中部班導師強迫他一早7點25分到校考試，命罰抄課文影響生活作息，連同父母對校方提國賠140萬元；台中地院直言「守時為一般人應具備的基本品格與教養」，少年頻繁遲到、缺交功課，班導師罰他抄課文，是教師基於教學輔導管教的正常行使，判處駁回，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。