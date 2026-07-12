台南第二監獄受刑人與獄友口角...對方拳腳相向 法院判應賠償1萬元

鄭姓男子與張姓男子都是法務部矯正署台南第二監獄受刑人，兩人因發生口角，正值壯年的鄭就徒手毆打張成傷；張提出刑民事告訴，並求償精神慰撫金。法院今年1月將鄭依傷害罪判處拘役45日，民事部分，認定鄭竟於監獄此等教化場所打人，准許張求償1萬元。可上訴。

張姓男子提起刑事附帶民事訴訟請求侵權行為損害賠償指出，他與鄭姓男子都是受刑人，鄭去年3月29日清晨6時許，在監獄內與他發生口角，竟徒手毆打他，致其受有左耳及左髖上方瘀傷等傷害，他要求償精神慰撫金1萬元。

台南地院柳營簡易庭審理時，鄭經合法通知，無正當理由，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作任何聲明或陳述；法院依據刑事判決，鄭承認因受張的挑釁而動手，今年1月依傷害罪判處拘役45日，認定張以侵權行為法律關係，請求鄭負損害賠償責任，於法有據。

法院審酌，兩造同為受刑人，鄭正值壯年，不思以理性和平方式處理爭端，竟於監獄此等教化場所徒手毆打張成傷，張身體感受疼痛，心理上亦有相當程度恐懼，情節應屬重大；考量雙方身分、地位、資力與加害程度及其他各種情形，認定張請求精神慰撫金1萬元，應屬公允適當。