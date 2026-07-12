台東玄濟宮被爆是大違建 縣府：距離補照最後期限剩10天

台東玄濟宮「尬電師父」爆紅後爭議不斷，近日遭人檢舉宮廟建物是違章建築，將被縣府拆除大隊強制拆除。建設處表示，玄濟宮未依規定申請建築執照，7月22日前必須完成補件，目前尚未接獲補照申請，期限內未補件就會列入排拆名單。

玄濟宮濟顛禪師鄔馨茹引發紫色尬電風暴，數百信眾跪地參拜畫面引起網路熱議。因「樹大招風」，近日已發生多次丟雞蛋及潑糞事件，警方疲於奔命，也引發社區居民不安。

除接連發生多起滋眾事件外，宮廟建物也遭人檢舉建物是違建，要求主管機關依規定辦理。

縣府建設處證實，上月已接獲公所違章查報，玄濟宮沒有申請建築執照，依規定必須在一個月內補申請，最後期限是7月22日，若未依規定補件，之後會發出拆除通知，列入排拆名單。

建設處長蔡勝雄進一步說明，玄濟宮位處城鎮區乙種建築用地，若依規定完成補照可以合法化，承辦單位目前尚未接獲相關申請。此外，目前全縣待拆的違章建築數量龐大，除非是嚴重影響公共安全的建物才會緊急拆除，一般違章列入排拆名單之後，須視縣府經費辦理。