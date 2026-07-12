行車糾紛竟亮槍！宜蘭男不滿擦撞掏仿真空氣槍 遭法院裁罰萬元

宜蘭市環河北路與津梅路口月前發生一起車禍糾紛，林姓男子駕駛自小客車與營業大貨車發生擦撞後，竟因不滿賠償問題，憤而回車上掏出一把高度仿真的空氣槍示威。宜蘭地方法院審理後，認定林男行為已違反社會秩序維護法，裁處罰鍰1萬元，扣案空氣槍沒入。

法院裁定指出，案發在5月27日下午5時52分，當時正值下班尖峰時段，車流往來頻繁。林男在發生交通事故後，無正當理由，突然從車內取出該把空氣槍，突如其來的舉動引發大貨車駕駛與路過民眾一陣恐慌，警方接獲報案到場後，隨即將槍枝扣押並將林男依法移送。

經警方實際測試，該把扣案的空氣槍雖然未達槍砲彈藥刀械管制條例的殺傷力標準，但其發射動力仍足以將鋁板打至凹陷；此外該槍枝的材質、構造與整體外觀皆高度仿真，一般大眾若不近距離實際操作，在短時間內根本難以辨識真偽。

法官審酌，林男僅因單純車禍碰撞就亮槍示威，且在公眾通行馬路旁行事，客觀上確有危害他人安全可能，已構成無正當理由攜帶類似真槍玩具槍而有危害安全之虞，依法進行裁罰。