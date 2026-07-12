放任小狗咬10歲女童大腿 法官認留疤影響心理健康判飼主要賠16萬

張姓男子放任寵物犬在屋外自由活動，10歲女童經過遭犬隻咬傷留疤，導致她迄今看到小狗都會精神緊繃感到害怕，家長提告求償；張辯稱除疤費用沒有必要，精神慰撫金太高，法院認定女童留疤易產生自卑而影響心理健康，費用全部准許，張應賠償16萬124元。可上訴。

張姓女童及其家長提出刑事附帶民事訴訟請求損害賠償指出，張姓男子去年1月28日下午1時許，放任自家寵物犬在台南市柳營區柳營路1段662巷31弄道路上任意自由活動，未套上狗繩或以適當方法妥善管束，導致10歲的張女經過，遭犬隻咬傷。

女童因此受有左側大腿撕裂傷口4公分併部分瘀傷、下背部擦傷及右側大腿瘀傷等傷害，請求飼主賠償醫療、就醫交通、未來除疤治療等費用6萬124元；另女童除肉體感到疼痛及留下疤痕外，精神上亦受有相當痛苦，現在看到犬隻都會畏懼、恐慌，精神時常處於緊繃狀態，求償精神慰撫金10萬元。

張姓男子表示，同意要負賠償責任，但希望賠償金額以單據合理的部分實報實銷，他願意賠償醫療及就醫交通費用，至於未來醫療費用認為金額不合理，沒有必要性，不同意賠償，精神慰撫金同意賠償6千元。

台南地院柳營簡易庭指出，張未適當拘束所飼養犬隻，致其咬傷被害人，刑事已依過失傷害罪判處拘役30日，女童依據侵權行為法律關係，請求張負損害賠償責任，於法有據；張不爭執部分為2萬124元，加上女童及其家長均有提出診斷證明書及相關收據，應予准許。

至於來醫療費用4萬元，依據診斷證明書載明「左大腿撕裂傷（狗咬傷，約4公分），疤痕留存」，女童為未成年人，因此事件左大腿遺留疤痕，足以影響美觀，易產生自卑而影響心理健康，實施雷射除疤醫療行為，核屬必要；費用經醫院估價，顯屬有據，應予准許。

法院認定，張的行為除造成女童受傷部位疼痛，心理上亦受到相當驚嚇，女童現就讀小學，出庭自陳至今為止看到狗都還會害怕，可認造成精神上受有相當程度痛苦；審酌兩造財產及所得資料、年齡、教育程度、家庭狀況等一切情狀，認定請求精神慰撫金10萬元屬公允適當。