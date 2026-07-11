台文館「阿龍」吉祥物抄襲案和解落幕 陸繪師：對方當庭鞠躬致歉

國立台灣文學館2024年推出吉祥物「阿龍」，遭民眾發現角色圖樣疑似與中國大陸繪師的創作「嗷嗚龍寶_AoWu」相似。時隔兩年，嗷嗚龍寶的繪師「童年Nora」近日表示，這起著作權侵權案已於台北地方法院審理時，當庭與對方達成和解。

繪師「童年Nora」5日晚間於微博發文，「嗷嗚龍寶」著作權被侵權的案子，歷時兩年，總算有了結果。

她針對此案作出最初聲明，她本人設計的「嗷嗷龍寶」系列插圖涉及遭他人侵害著作權等案件，已於2026年4月30日在台灣台北地方法院審理時，當庭與對方達成和解。

聲明指出，被告公司之代表人及其前員工，均當庭鞠躬致歉，本人接受其道歉並同意和解；基於和解內容，本人亦同意不再追究其其他法律責任。

她也提供4月30日開庭當日法院所製作之準備程序筆錄，摘錄與上述和解結果相關之內容，以資佐證，並表示願此案可供文藝界及文創工作者借鑒，更加重視著作權保護與合法授權之觀念。

2024年，台文館吉祥物「阿龍」經證實是抄襲「嗷嗚龍寶_AoWu」後，台文館主管及員工道歉，委託廠商「蹦世界數位創意」刊登致歉聲明，童年Nora則為此跨海提告；2025年，台北地檢署對抄襲案「不起訴」裁定，當時童年Nora強調自己不會退縮，並正式提出異議、申請再議。

2025年底，「蹦世界」公司專案助理李姓女子涉抄襲並重置圖片由台南地檢署偵辦中，蹦世界負責人黃勝宏、台文館前後任館長林巾力、陳瑩芳均不起訴確定，但蹦世界公司因雇用員工李女涉嫌違反著作權法，北檢偵結起訴，科以75萬元以下罰金。

國立台灣文學館吉祥物「阿龍」證實抄襲中國大陸繪師「童年 Nora」「嗷嗚龍寶_AoWu」。圖／取自「國立臺灣文學館 National Museum of Taiwan Literature」臉書粉專