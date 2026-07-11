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資源回收車撞婦判國賠百萬 基隆環保局改善盲區等三作為護民眾安全

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市環保局清潔隊資源回收車一名駕駛員，因勤勤疏失，法官判環保局國賠近百萬元。環保局長馬仲豪說，為防止隊員在道路執行垃圾與回收物收運時發生交通事故，及維護民眾安全，環保局透過強化人員能見度、改善車輛盲區設備與落實安全作業程序三大面向防範，加強安全作為。

基隆市環保局清潔隊資源回收車王姓駕駛員，開車欲停路邊垃圾車後方準備收回收物時，連兩次操作不當，先是左腳踏空打滑使車輛頓挫往前，車頭撞擊一名八旬老婦，急欲下車察看之際，又未注意檔位並未正確打入倒車檔致車輛再次頓挫往前，車頭再次撞擊老婦導致骨折等重傷。法官認為環保局公務員執行職務有過失，判國賠近百萬元。

馬仲豪說，為防止隊員在道路執行垃圾與回收物收運時發生交通事故，環保局透過強化人員能見度、改善車輛盲區設備與落實安全作業程序三大面向來防範。

馬仲豪表示，將強化個人能見度，要求隨車與回收人員全面穿著符合規定的高可見度反光背心（如具備警示色及反光條），並配戴反光帽，確保後方來車能在遠處辨識人員位置。

環保局將升級車輛警示系統，在垃圾車與資源回收車加裝行車視野輔助系統、盲區監視器（環景系統）及倒車警報器，並要求駕駛於倒車時務必指派專人於車外後方引導，消除視覺死角。

馬仲豪說，執勤時將落實標準作業程序（SOP），強化勤前教育，嚴禁人員隨意穿越車道或在未熄火的車輛後方逗留；要求抓取回收物時配戴防割刺手套與防滑安全鞋，且禁止直接用腳踩踏回收物，避免滑倒或遭車輛追撞。

基隆一名老婦站在垃圾車後方，遭資源回收車撞傷，法院判環保局要國賠近百萬元，示意圖非事故現場／記者游明煌攝影
基隆一名老婦站在垃圾車後方，遭資源回收車撞傷，法院判環保局要國賠近百萬元，示意圖非事故現場／記者游明煌攝影

國賠 環保局 垃圾車

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