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7旬翁20年長期未負擔扶養費重擔全留妻 法官判2子女免除扶養

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名七旬老翁因居住的房子被法院民事執行處執行遷讓無處可去，市府出面安置，但他名下沒有財產及收入無謀生能力，請求子女扶養，但2名已成年子女向法院聲請免除扶養義務。法官認為，2名子女自幼失去父愛，該男長期未盡扶養義務，將扶養重擔獨留2子女的母親承擔，判決2名子女免除扶養義務。

基隆地院判決書指出，基隆市一名年約70歲男子，因法院民事執行處執行遷讓房屋而無處所居住，經基隆市社會福利服務中心出面安置，雖生活得以自理，但財產及所得均為0元，無謀生能力且不能以其財產維持生活之人。男子認為他有受扶養之權利。

但該男子2名已成年的子女則向法院免除扶養義務之訴，認為父親長期無工作，沒有任何收入，從未負擔過任何家庭生活開支，家庭經濟來源全賴母親在家從事縫紉家庭代工，以及不時依靠人曾祖母、祖父予以經濟上資助，方能勉強維持全家生計。

子女還說，自2人出生時起迄成年，父親均無視稚齡子女受扶養需求，未提供完整照顧或關愛，亦未曾負擔過扶養費用，長期無正當理由未盡扶養義務，將養育重擔獨留給母親承擔，有違身為人父應盡責任，情節重大，應免除扶養。

該男子則說，他有在多處工作，拿到的錢有給子女的母親，有負扶養費，只是負擔比較少而已。

2名子女的母親則證稱，他有拿錢回家，但要用錢就會再把錢要出去，因為他認為錢是他賺的，他要用就可以用，缺錢就向她拿錢，早就超出他賺的錢，她才會說他沒有拿過錢回家。

法官審理指出，該男自子女年幼時迄成年無視稚齡子女受扶養需求，因長期未工作致未負擔子女未成年時期所需扶養費用，均多由妻單獨負擔，亦未提供照顧或關愛，不予聞問，讓子女自幼即失去父愛，長期以來無正當理由未盡扶養義務，將扶養聲請人之重擔獨留妻承擔，依民法免除2子女扶養義務。

七旬翁20年長期未負擔扶養費重擔全留妻，法官判2子女免除扶養。記者游明煌／攝影
七旬翁20年長期未負擔扶養費重擔全留妻，法官判2子女免除扶養。記者游明煌／攝影

子女 基隆

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