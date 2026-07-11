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日後當嫁妝… 女子每月匯款5萬給母親 32年後母女反目對簿公堂

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

劉姓女子稱32年前起每月匯款5萬元給母親郵局帳戶，當時口頭約定由母親代為保管，作為日後嫁妝，迄今經多次催討，仍未歸還而對簿公堂，請求返還寄託360萬元，劉母否認有借放幾百萬當嫁妝共識，而是孝親費，台南地院認劉女未證明雙方有寄託意思表示合致而駁回。

劉女主張，約自1994年至1998年間起，每月寄款5萬元至母親的郵局帳戶內，當時雙方口頭約定該款項由母親為她保管，作為日後嫁妝。然而，時至今日母親概不承認，經她多次催討，仍未歸還任何金錢。她提告請求母親返還寄託360萬元。

母親說，母女從未達成「借放幾百萬當嫁妝」共識，而是子女感念父母養育之恩所給予的孝親費或贈與。女兒所稱存入其郵局帳戶款項也有多筆不是如女兒所稱自己存入，金額也多有出入。母親也說，女兒請求權已逾32年之久，早已超過法律規定15年時效。

台南地院指出，劉女以郵局帳戶歷史交易清單中，1994年至1998年間摘要為「入戶匯款」款項為她匯給母親為據，主張雙方存有消費寄託契約。

法官以最高法院判例，指當事人移轉金錢占有原因多端，或為買賣，或為贈與，或為借貸或為其他法律關係，不能僅以金錢移轉占有，即可推論授受金錢雙方間當然有消費寄託關係存在。倘僅證明有金錢移轉占有，而未證明雙方當事人有寄託意思表示互相一致者，仍不能認為雙方已成立消費寄託關係。

法官認為，縱認該款項確為劉女所匯，也無從據以推論雙方存有成立消費寄託契約意思合致。劉女既未能舉證證明雙方已有金錢消費寄託意思表示合致，則依消費寄託法律關係請求母親返還寄託物，於法無據，不應准許。

台南地院指出，劉女既未能舉證證明雙方已有金錢消費寄託意思表示合致，則依消費寄託法律關係請求母親返還寄託物，於法無據，不應准許。聯合報系資料照
台南地院指出，劉女既未能舉證證明雙方已有金錢消費寄託意思表示合致，則依消費寄託法律關係請求母親返還寄託物，於法無據，不應准許。聯合報系資料照

母親 孝親費 郵局

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