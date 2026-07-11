11月女嬰疑活活餓死 生母遭起訴

陳姓婦人獨自扶養三名年幼子女，其中年僅十一月大的小女兒疑遭活活餓死，解剖發現女嬰體重僅三點三公斤，比剛出生時僅增加一百公克，外表似難民般枯瘦，陳女甚至不讓外界知道她有這名女兒，承辦人員形容猶如小說「不存在的女兒」情節，檢方依家暴凌虐致死罪起訴陳女，由國民法官審理。

檢警調查，陳女（廿九歲）育有五歲長女、兩歲長子，二○二四年八月生下小女兒，明知她未滿一歲大，平時需有充足飲食，身體才能正常發育、維持生理機能，若健康異常應適時就醫。

據了解，陳女蘇姓丈夫因案入監，平時由她獨自扶養三名小孩，長子、長女都很健康，但她疑有將小女兒出養想法未如願，因此照顧、養育小女兒態度消極；二○二五年一月起，陳女未提供足以使小女兒身體發育成長、維持生理機能所須的基本營養與熱量。二○二五年八月七日因營養不良，最後吸入性肺炎死亡。陳女見小女兒沒反應，才打給台中市社會局人員說「小孩死了」，經社會局提告、檢方相驗才曝光此案。

社會局強調，有提供資源、營養品，但是陳女仍將小女兒與外界隔離，甚至不讓自己的父母親知道有這名外孫女出生，情節宛如小說「不存在的女兒」。

檢警更發現，小女兒出生時三點二公斤，是健康的女嬰，死亡時竟僅有三點三公斤，長達十一個月體重才增加一百公克，外觀枯瘦、乾扁，體內消化器官發育不全，嚴重營養不良致死。

檢方認為，陳女育有長子、長女，非新手媽媽，無物資匱乏情狀，卻故意讓小女兒衣不暖、食不使飽，依對未滿七歲之人施以凌虐足以妨害其身心健全及發育，因而致人於死罪起訴。