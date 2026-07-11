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離譜公僕 新北警官結夥黑幫詐騙 羈押禁見
新北市金山警分局民防組巡官李語堂涉嫌與竹聯幫成員宋杰峰勾結，利用借車貸款、投資醫材、房產借貸三部曲，詐騙張姓早餐店老闆上千萬元，李男甚至陪宋男收款，台北地檢署認為，李語堂、宋杰峰及「金主」何拓源犯嫌重大，有串滅證之虞，聲押禁見獲准。
警方表示，該案是市警局督察室「自檢自清」案件，卅五歲李員違法情節重大、嚴重玷汙警譽，記兩大過免職，並陳報上級核定。
據了解，李語堂擔任金山派出所長時，宋杰峰有親友犯案送辦，雙方結識，何拓源則是李語堂當兵同梯，有多年情誼。
警方調查，張姓早餐店老闆誤信LINE投資詐騙，宋杰峰向張男謊稱自己有「門路」賺錢，將車行三部車子掛在張男名下，方便張抵押借貸，張後來還不出利息，宋杰峰知悉張男有意出售早餐店，但張聲稱權狀抵押在他人手裡，宋花了上百萬買回權狀後，才知張男早已報遺失，買回權狀形廢紙，恐嚇張男須返還「贖金」。
檢警追查，張男不堪長期暴力威脅，拿自家房產抵押還債，宋又告知張男，他認識做醫材生意的金主友人何拓源，若能將錢借給何男當作投資，保證每月利息十萬，約定當面現金交款，當天李語堂也在場，宋男拿到錢後，把錢交給李帶走。
張男事後未收到利息才驚覺被騙，提告詐欺等罪，警方報請檢察官李堯樺指揮偵辦；檢方共拘提七人到案，其中宋女友詹琬婷十萬交保、女助理顏巧茹五萬交保、車行合夥人徐浩雄五萬交保，均限制出境出海。顏巧茹的陳姓男友是房產人頭，限制出境出海。
檢警清查，何拓源曾委託李語堂偷查個資，事後帳戶就出現不明資金，李語堂也幫宋杰峰查過多筆個資，且與詹琬婷有異常大量金流。
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