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討債網紅鍾小鍾、明仁會大哥收押禁見 法官理由：恐串證又可能再犯

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

網紅「蹦闆」呂育銓涉組織、暴力討債等案持續延燒，檢警前天拘提14人到案，其中討債網紅「鍾小鍾」鍾政霖及竹聯幫明仁會成員邱垂良，桃檢昨深夜複訊後向法院聲請羈押。法官認定，兩人涉案情節對社會秩序危害非輕，還有在逃共犯，有串證及反覆犯案之虞，今晚將鍾、邱裁定羈押2月並禁止接見通信。

桃園地院裁定理由指出，被告鍾政霖經訊問後，坦承部分傷害、恐嚇取財、恐嚇、侵入住宅、妨害秘密及違反個人資料保護法等犯行，另有卷內證據可供佐證，足認他涉嫌恐嚇、侵入住宅、妨害秘密及非法蒐集、處理、利用個人資料等罪，犯罪嫌疑重大。

法官特別指出，鍾政霖以討債為業，多次使用檢方羈押聲請書所列犯罪事實一覽表所載的恐嚇等手段騷擾被害人，且行為地點多在被害人的工作場所或住居所；由於案件仍在偵查初期，到案被告的供述仍不一致，另有共犯尚未到案，整個犯罪組織架構尚不明確，有待檢警進一步調查、勾稽。

法院認為，已有具體事實足認鍾政霖有勾串共犯、證人及反覆實施同類犯罪之虞，尤其是鍾為圖謀自身利益，還透過網路公開討債過程，廣為宣傳相關內容，其行為對社會秩序已造成一定程度影響。

法官審酌，鍾政霖涉及的犯罪情節對被害人造成損害非輕，若僅以交保、責付或限制住居等較輕手段，均不足以防止再犯，因此認定有羈押必要，自今天起羈押2月，並禁止接見、通信。

另名遭收押的邱垂良，則被指為竹聯幫明仁會成員。他經法院訊問後，坦承部分妨害秩序、妨害自由、侵入住宅、恐嚇、恐嚇取財及侵占等犯行，法院依據他的供述及卷內證據，認定他涉嫌妨害秩序、妨害自由、恐嚇、侵入住宅、侵占及恐嚇取財等罪，犯罪嫌疑重大。

法官指出，邱垂良過去已涉及多起恐嚇取財、妨害自由案件，曾遭檢方偵辦，也有遭羈押禁見及判刑紀錄；這次他又只有坦承部分犯行，與其他到案被告的說法則多有出入，加上仍有共犯未到案，犯罪組織架構尚待釐清。

法院另發現，邱垂良涉及的犯行，多半也是直接前往被害人的工作場所或住處進行，認為他同樣有勾串共犯、證人及反覆犯案之虞。考量犯罪過程、被害人受害程度及對社會秩序的危害，法官認為交保、責付或限制住居都不足以防止再犯，因此同樣裁定自今天起羈押2月，並禁止接見通信。

整起案件源於檢警追查網紅「蹦闆」呂育銓及其周邊成員，疑涉及組織犯罪、暴力討債及其他刑案；檢警本月8日兵分25路展開搜索拘提行動，迄今已有14名涉案成員到案，其中包括曾前往內壢一處章魚燒攤討債引發軒然大波的鍾小鍾。

據了解，本案起因陳姓婦人的兒子疑積欠約200萬元博弈債務，討債的鍾小鍾和邱垂良不直接找欠款的陳男，反而前往陳母經營的章魚燒攤追討。由於鍾小鍾等人的討債過程引發爭議，事後又透過直播公開放話，相關行徑也成為檢警追查暴力討債及組織犯罪的重要蒐證事蹟之一；此外，蹦闆今晨以70萬，其餘11名成員以1至20萬不等交保。

網紅「蹦闆」等人所涉暴力討債案件，蹦闆今晨以70萬元交保，另主要成員鍾小鍾、竹聯幫明仁會邱垂良今晚均遭法院收押禁見2個月。記者陳恩惠／翻攝
網紅「蹦闆」等人所涉暴力討債案件，蹦闆今晨以70萬元交保，另主要成員鍾小鍾、竹聯幫明仁會邱垂良今晚均遭法院收押禁見2個月。記者陳恩惠／翻攝

討債 網紅 明仁會

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