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影／高雄騎士違規右轉險撞輕軌列車 自摔受傷還吃官司

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄嚴姓男子今天下午騎機車未依號誌指示提前右轉，不巧右彎時遇輕軌列車經過，他雖千鈞一髮及時閃過列車，沒遭列車撞上，但自己摔車後，列車緊急迫停，警方對他開罰，並依過失妨害舟車行駛安全罪嫌移送法辦。

警方調查，今天下午3時15分，45歲顏姓男子騎機車沿前鎮區凱旋路由西往東行駛，行經中山三路、凱旋四路口，在路口右轉時相尚尚未亮起前，便違規右轉進入中山三路，當時輕軌列車正好經過，險些撞上他，路人看得吃驚。

顏男雖沒被輕軌列車撞上，但是他右轉時，瞬間發現列車駛來，緊急煞車後自行滑倒，倒地時右手擦撞輕軌車廂，造成右手臂擦傷；輕軌列車被迫及時煞車，乘客均未受傷。

警方據報到場，對顏男及輕軌列車駕駛實施酒測，雙方都沒酒駕。不過，警方因顏男違規右轉，依違反道路交通管理處罰條例對他開罰單，可罰600元至上1800元罰鍰，並因他違規右轉影響輕軌列車正常行駛，依過失妨害舟車行駛安全罪嫌移送法辦。

嚴姓男子騎車違規右轉，遇輕軌列車經過，摔傷還吃官司。記者林保光／翻攝
嚴姓男子騎車違規右轉，遇輕軌列車經過，摔傷還吃官司。記者林保光／翻攝

嚴姓男子騎車違規右轉，遇輕軌列車經過，摔傷還吃官司。記者林保光／翻攝
嚴姓男子騎車違規右轉，遇輕軌列車經過，摔傷還吃官司。記者林保光／翻攝

輕軌 騎士 高雄

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