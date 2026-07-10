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罷免幽靈連署造假 國民黨台南市黨部副主委判2年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南地檢署偵辦立委林俊憲及王定宇罷免案提議人名冊涉偽造文書案，認國民黨南市黨部人員透過黨籍系統下載所轄區域的黨員名冊，填寫罷免提議書，其中林俊憲連署名單已死亡60份、王定宇七70份，副主委莊占魁等11人被訴，台南地院下午宣判，莊應執行2年，緩刑5年，應繳公庫60萬元。

檢方指出，國民黨南市黨部副主委莊占魁、總幹事劉金輝等11人，去年1月間為求在10天內募得林俊憲、王定宇各3千份罷免案提議人名冊，且知悉春節年假將至，若透過公開擺攤或聯繫親友招募民眾，恐難在期限內完成罷免案提議人名冊目標數。

莊等人自同年1月21日起，先以公務電腦至黨籍系統下載所轄區域黨員名冊或利用原本職務上即持有的轄區黨員名冊，再委由相關幹部、黨工、親友等人，未經同意將相關個人資料，擅自填寫在罷免案提議人名冊且偽造黨員簽名後，提交中選會。

專案小組經向中選會、台南市選舉委員會調取罷免提議書等資料分析比對相關筆跡，並參酌被告供述及扣案手機通訊軟體對話紀錄，認劉金輝等人擅自偽造黨員同意罷免案，林俊憲罷免案偽造提議人名冊共有1934份，其中已死亡60份，而王定宇罷免案偽造提議人名冊共有1679份，已死亡有70份。

專案小組也查出，更有幹部為了達標，提供協助抄寫每份名冊3、2元的報酬等，而林俊憲首次送件超剔除不合後份數不足，又再抄國民黨安平區黨員名冊補件103份。莊等11人均涉犯行使偽造私文書及非法利用個人資料等罪嫌起訴。

罷免連署造假案，國民黨南市黨部副主委莊占魁（左）等11人被訴，台南地院今下午宣判。聯合報系資料照
罷免連署造假案，國民黨南市黨部副主委莊占魁（左）等11人被訴，台南地院今下午宣判。聯合報系資料照

罷免 國民黨 王定宇

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