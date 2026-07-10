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夾帶香菸、烈酒入所 台南監獄管理員收賄30萬當庭被逮裁押
台南監獄40歲戒護科蘇姓管理員被控今年2至6月間，涉以香菸夾藏於洋芋片盒內，或將威士忌或紅酒灌入飲料瓶內，非法夾帶香菸2千隻及酒類20瓶等入所給陳姓受刑人，並計收受家屬現金30餘萬元，檢警昨赴監獄等4處搜索並扣押相關證物，昨晚當庭逮捕蘇聲押，今下午經法院裁定羈押。
南檢指出，檢肅黑金專組檢察官黃慶瑋會同本署派駐廉政署南部地區調查組檢察官許華偉共同指揮廉政署、保安警察第五總隊昨日至台南監獄等4處搜索並扣押相關證物，傳訊被告蘇男等3人及證人1人。
檢方表示，本案是台南監獄主動發覺及配合調查，經檢察官進一步偵查後，發現台南監獄戒護科蘇姓管理員涉於今年2至6月間，多次違背職務，非法夾帶高粱酒、威士忌、紅酒等酒類共計20瓶、香菸2千支等違禁物品至監所內，提供予陳姓受刑人，共計收受陳母交付現金30餘萬元。
據了解，陳因詐欺等相關案件入監服刑，在所內內苦悶，透過蘇將陳母準備菸酒等違禁品夾帶入所享受。
案經檢察官訊問後，認蘇涉犯貪汙治罪條例中違背職務收受賄賂罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人以及逃亡之虞，昨晚當庭逮捕蘇聲押。台南地院今下午開庭後裁定羈押禁見。
另陳女涉犯貪汙治罪條例中對於公務員違背職務行為交付賄賂罪嫌，檢察官命交保30萬元候傳。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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