台中傳11月大女嬰嚴重營養不良死亡 生母涉凌虐致死遭起訴

台中驚傳11個月大女嬰疑遭虐死案，檢警查出陳姓生母育有5歲長女、2歲長子，後來又生了1名小女兒，期間卻沒提供充足飲食、醫療，女嬰僅11個月大就身亡，檢警驚見她體型消瘦、嚴重營養不良，認定陳有故意妨害其發育，偵結依家暴凌虐致死罪嫌起訴陳，全案由國民法官審理。

檢警調查，陳女育有5歲女兒、2歲兒子及未滿1歲的小女兒，一共3名小孩。

檢方認為，陳明知小女兒剛出生未滿1歲，平時需有充足的飲食，身體才能正常發育、維持生理機能，若健康異常應適時帶她就醫。

檢方發現，陳女2025年1月22日起至同年8月6日間，卻未提供足以使小女兒身體發育成長、維持生理機能所必須的基本營養、熱量。

該名女嬰最終因長期營養不良，導致生理機能下降，並於8月7日7時許，因體形消瘦、營養不良狀 況下，最後吸入性肺炎死亡。

全案經檢方相驗簽分、台中市社會局提告才曝光，檢方根據相驗遺體證明、證詞及扣案證據等，偵結依對於未滿7歲之人施以凌虐足以妨害其身心之健全及發育，因而致人於死罪嫌起訴陳女，全案將由國民法官審理。