財務糾紛尋仇傷人 雲林地檢署起訴3人

林姓男子今年3月與吳姓友人有財務糾紛，夥同另2名友人持刀械到雲林縣找吳姓男子尋仇，導致吳姓男子重傷；台灣雲林地方檢察署今天偵結，依重傷害罪等起訴林姓男子等3人。

雲林地檢署表示，林姓男子懷疑吳姓友人竊取超過新台幣20萬元現金等，夥同朱姓和溫姓男子隨身攜帶刀械，自新竹開車到雲林東勢鄉找吳姓男子算帳。

檢方說，3人侵入吳姓男子住處後，持金屬球棒、開山刀等揮砍、毆打吳姓男子頭部、四肢等處，造成吳姓男子全身多處開放性傷口，其中脾臟破裂部分經手術全數切除。

雲林縣警察局台西分局接獲吳姓男子家屬報案後，報請雲林地檢署指揮偵辦，專案小組今年3月19日拘提林姓男子等3人到案，並查扣毒品愷他命2包等。

檢方審酌林姓男子等3人僅由於財務糾紛，就事先準備具高度危險性器械跨縣市尋仇，還於夜間侵入住宅持械攻擊，顯非單純偶發衝突，而是有備而來的暴力犯罪，且被害人遭重傷害，對身體健康及日後生活造成難回復的影響，犯罪情節重大。

檢方說，林姓男子等3人犯後未即時協助被害人就醫，反而離開現場並棄置犯案器械，試圖隱匿犯行，犯後態度難認良好，依重傷害罪等將林姓男子等3人提起公訴，並向法院求處林姓男子有期徒刑9年，朱姓和溫姓男子具體求處有期徒刑7年6月。