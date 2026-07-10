桃園經發局前局長朱松偉涉貪「連威而鋼都要」 判10年4月定讞

桃園市經濟發展局前局長朱松偉被控利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，收受20萬元、iPad，連飯店房費、威而鋼都要，檢方起訴批他如地痞流氓，一審依貪汙、詐欺等罪判13年徒刑，二審改判朱10年4月徒刑，褫奪公權4年，沒收犯罪所得。朱再上訴，最高法院昨天駁回，全案確定。

朱松偉為土木工程博士，原為大學教授，借調至桃園市經發局擔任局長。高院斥朱屢借局長、採購案、交評案審查委員身分，收受廠商或受審查對象贈送的財物，且多是主動索求賄賂、不正利益，還以不實發票詐領特別費，共犯11罪。朱二審期間繳回犯罪所得，高院依貪汙治罪條例規定減刑，除依法論罪外，扣案的犯罪所得和自動繳交的74萬9370元沒收。

本案被告除朱松偉外，還包括廠商孫瑀、楊雲榮、陳兆義、鄭玉容、顏豐進、魏慶地、吳耿毓等7人，不過這7人一審都獲判得易科罰金之刑或緩刑。楊、顏、吳也上訴，高院改判3人各2月、3月、5月徒刑，皆得易科罰金，褫奪公權1年。

桃園地檢署當時偵辦桃園客運詐領公路總局補助案時，意外監聽到朱松偉（60歲）弊案，發現他離婚後需支付贍養費，又交女友、和政商人士交流花費巨大，2016年在桃園市長鄭文燦任內擔任經發局長，2年多任期內囂張地向廠商索賄，案件爆發前就先請辭。

檢方起訴指出，朱在「桃園市自動駕駛系統試運計畫」向得標廠商全徽道安公司總經理孫瑀開口稱「需要現金打點議員」，孫怕被刁難直接送20萬現金給朱，還8度替朱支付飯店費；朱另在「虎頭山智慧車輛」採購案時，傳大型重機截圖給廠商說「我想這台上下班」，結果遭對方已讀不回。

朱還接受台鎔公司副董顏豐進請求盡速通過汙染物排放權，朱並傳「老闆的朋友，趕快麻煩趕快呈核到本部」給權責單位，讓台鎔2周內獲許可，對方也贈送2張席琳狄翁演唱會門票答謝；另朱還在宴請地方仕紳不實核銷、洩漏標案評審給廠商，索討12萬元現金、7萬元機車及Apple Watch等物。

檢方還發現，朱曾多次向廠商要「維他命」，起初還以為是某種暗號，但廠商證明朱要的是「威而鋼」，本來送台灣藥商製的朱疑似不滿效果，還點名要「正宗維他命」。檢方痛批朱如地痞流氓強徵保護費。

高院準備庭時，傳顏豐進訊問，顏否認犯罪，稱沒有請求盡速通過汙染物排放權的情形，也沒因此而交付賄賂。顏說，2018年初，朱松偉就希望能聽席琳·狄翁的演唱會，但他不是為了討好朱而送票。

法官問顏豐進「為什麼你不收錢」，顏卻回答「我拿票給他，他自然會付我，不過後來沒給錢，我也沒跟他要」。法官納悶問「你不是幫他買？為什麼不跟他要錢？」顏答稱「當作做公關」、「廣結善緣」，並說小錢而已；顏見法官質疑，再解釋「對我來講真的是小東西」。

朱松偉曾向顏豐進說「這麼貴重的票，我付錢給您好不好！」2018年4月26日拿到票後卻沒付錢，顏說他也不好催。顏的律師辯護稱朱的行事風格向來如此，「存心占別人便宜」。