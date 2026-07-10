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拒絕酒測2次累計罰50萬元 面臨強制執行趕快1次繳清

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣1名陳姓男子兩度拒絕酒測，不但累計被罰款50萬元又逾期未繳，台中區監理所移送法務部行政執行署彰化分署強力執行「交通專案」，多次電話溝通，告知若再不繳將凍結存款和扣押薪資，陳男總算願意一次繳清50萬元。

行政執行署彰化分署今表示，彰化分署收到台中區監所移送案件，調查陳男分別在民國113年11月、114年2月在彰化縣內兩度拒絕接受酒精濃度測試，違反道路交通管理處罰條例第35條第4項第2款規定，第一次被裁罰18萬元，第二次32萬元，陳男逾期未繳納。

彰化分署調查陳男財產狀況，先後對他的存款及薪津債權核發執行命令，展現迅速而強硬的執行態度，但在執行過程中彰化分署人員多次電話溝通，勸他趕快繳清罰款，否則真被凍結存款與扣押薪資將影響工作和生計。陳男發現政府真的執行命令，連忙到彰化分署一次繳清50萬元罰款。

彰化分署表示，若經濟狀況確實困難，無法一次完納罰款，應主動聯繫彰化分署承辦人員洽詢分期繳納事宜，避免名下存款、薪資遭扣押，或其它動產、不動產被查封。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化縣陳姓男子兩度拒絕酒測，累計被罰50萬元，到行政執行署彰化分署繳清罰款。圖／彰化分署提供
彰化縣陳姓男子兩度拒絕酒測，累計被罰50萬元，到行政執行署彰化分署繳清罰款。圖／彰化分署提供

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