疑20萬失竊撂人跨縣市尋仇 闖民宅持刀砍前獄友害摘脾臟

新竹縣林姓男子懷疑吳姓友人偷走20多萬元現金，竟夥同2名友人持開山刀、拔釘器及球棒，到雲林縣東勢鄉尋仇，深夜闖入民宅圍毆、砍殺，造成吳男脾臟破裂、創傷性休克，脾臟遭全數摘除，構成重大重傷害。雲林地檢署今偵查終結，依重傷害、侵入住居等罪起訴3人，並對主嫌林男具體求處9年徒刑，另2名共犯各求刑7年6月。

檢方指出，26歲林男與吳男曾是監所舍友，吳男今年3月出獄後，曾借住林男位於新竹縣住處約10餘天，離開後林男發現家中疑短少20多萬元財物，認定是吳男所為，四處打聽得知吳男暫住雲林縣東勢鄉，夥同21歲朱男、22歲溫男共同南下尋人。

檢警調查，3人在3月17日晚上持開山刀、鐵製拔釘器及金屬球棒等凶器，當晚10時許抵達吳男住處，隨即侵入住家，由林男持刀、朱男持拔釘器、溫男持球棒，朝吳男頭部、四肢及背部猛砍、毆打，犯案後立即駕車逃逸，並沿途丟棄犯案工具，企圖滅證。

吳男遭重創後，經家屬發現報警送醫，因脾臟破裂併創傷性休克、左肺挫傷及全身多處開放性傷口，接受緊急手術摘除脾臟，檢方認定已構成重大不治重傷害。

檢察官蔡少勳指揮台西警分局追查，3月19日在屏東縣恆春鎮一處汽車旅館等地拘提林、朱、溫3人到案，搜索時另查獲林男持有第三級毒品愷他命2包，總純質淨重5.3595公克，依法一併起訴毒品罪嫌。

檢方認為，3人僅因財物糾紛便預謀持械跨縣市尋仇，深夜侵入住宅施暴，並造成被害人終身難以回復的重大傷害，犯後未協助就醫，反而逃逸、棄置凶器，犯罪情節重大，林男還涉及毒品案件，建請法院從重量刑，具體求處9年徒刑；朱、溫2人則各求刑7年6月。

檢方呼籲，民眾若發生財物糾紛，應循司法及合法途徑解決，切勿以暴力進行私力救濟。

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新竹縣林姓男子懷疑吳姓友人偷走20多萬元現金，竟夥同2名友人尋仇，造成吳男脾臟破裂、創傷性休克，脾臟遭全數摘除，構成重大重傷害，警方在屏東某旅館將3人逮捕。記者陳雅玲／翻攝