快訊

央行房市管控超過5年 遲未鬆綁卡在2大關鍵

北約峰會最狂伴手禮！厄多安送左輪手槍附6發實彈 各國領袖忙善後

巴威颱風來襲 台東縣宣布：蘭嶼、綠島下午1點後停班課

聽新聞
0:00 / 0:00

疑20萬失竊撂人跨縣市尋仇 闖民宅持刀砍前獄友害摘脾臟

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

新竹縣林姓男子懷疑吳姓友人偷走20多萬元現金，竟夥同2名友人持開山刀、拔釘器及球棒，到雲林縣東勢鄉尋仇，深夜闖入民宅圍毆、砍殺，造成吳男脾臟破裂、創傷性休克，脾臟遭全數摘除，構成重大重傷害。雲林地檢署今偵查終結，依重傷害、侵入住居等罪起訴3人，並對主嫌林男具體求處9年徒刑，另2名共犯各求刑7年6月。

檢方指出，26歲林男與吳男曾是監所舍友，吳男今年3月出獄後，曾借住林男位於新竹縣住處約10餘天，離開後林男發現家中疑短少20多萬元財物，認定是吳男所為，四處打聽得知吳男暫住雲林縣東勢鄉，夥同21歲朱男、22歲溫男共同南下尋人。

檢警調查，3人在3月17日晚上持開山刀、鐵製拔釘器及金屬球棒等凶器，當晚10時許抵達吳男住處，隨即侵入住家，由林男持刀、朱男持拔釘器、溫男持球棒，朝吳男頭部、四肢及背部猛砍、毆打，犯案後立即駕車逃逸，並沿途丟棄犯案工具，企圖滅證。

吳男遭重創後，經家屬發現報警送醫，因脾臟破裂併創傷性休克、左肺挫傷及全身多處開放性傷口，接受緊急手術摘除脾臟，檢方認定已構成重大不治重傷害。

檢察官蔡少勳指揮台西警分局追查，3月19日在屏東縣恆春鎮一處汽車旅館等地拘提林、朱、溫3人到案，搜索時另查獲林男持有第三級毒品愷他命2包，總純質淨重5.3595公克，依法一併起訴毒品罪嫌。

檢方認為，3人僅因財物糾紛便預謀持械跨縣市尋仇，深夜侵入住宅施暴，並造成被害人終身難以回復的重大傷害，犯後未協助就醫，反而逃逸、棄置凶器，犯罪情節重大，林男還涉及毒品案件，建請法院從重量刑，具體求處9年徒刑；朱、溫2人則各求刑7年6月。

檢方呼籲，民眾若發生財物糾紛，應循司法及合法途徑解決，切勿以暴力進行私力救濟。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新竹縣林姓男子懷疑吳姓友人偷走20多萬元現金，竟夥同2名友人尋仇，造成吳男脾臟破裂、創傷性休克，脾臟遭全數摘除，構成重大重傷害，警方在屏東某旅館將3人逮捕。記者陳雅玲／翻攝
新竹縣林姓男子懷疑吳姓友人偷走20多萬元現金，竟夥同2名友人尋仇，造成吳男脾臟破裂、創傷性休克，脾臟遭全數摘除，構成重大重傷害，警方在屏東某旅館將3人逮捕。記者陳雅玲／翻攝

新竹縣林姓男子懷疑吳姓友人偷走20多萬元現金，竟夥同2名友人尋仇，造成吳男脾臟破裂、創傷性休克，脾臟遭全數摘除，構成重大重傷害，警方在屏東某旅館將3人逮捕。記者陳雅玲／翻攝
新竹縣林姓男子懷疑吳姓友人偷走20多萬元現金，竟夥同2名友人尋仇，造成吳男脾臟破裂、創傷性休克，脾臟遭全數摘除，構成重大重傷害，警方在屏東某旅館將3人逮捕。記者陳雅玲／翻攝

延伸閱讀

疑長期噪音積怨爆衝突 56歲嘉義男持刀砍傷堂哥遭收押

他挖出鄰居眼球丟地上竟辯稱輕輕一戳即掉出 法官：是用力插入強行剖挖

台中驚悚割喉情殺...差20歲情侶談分手破裂 鐮刀割斷女友氣管慘死

嘉義男涉持刀砍傷堂哥頭部 因殺人未遂遭押

相關新聞

疑20萬失竊撂人跨縣市尋仇 闖民宅持刀砍前獄友害摘脾臟

新竹縣林姓男子懷疑吳姓友人偷走20多萬元現金，竟夥同2名友人持開山刀、拔釘器及球棒，到雲林縣東勢鄉尋仇，深夜闖入民宅圍毆、砍殺，造成吳男脾臟破裂、創傷性休克，脾臟遭全數摘除，構成重大重傷害。雲林地檢署今偵查終結，依重傷害、侵入住居等罪起訴3人，並對主嫌林男具體求處9年徒刑，另2名共犯各求刑7年6月。

影／想過此路留下買路財？高雄綠能蟑螂父子檔涉詐200萬

高雄市永安區一處綠能開發設施工區，遭到一對黃姓父子檔盯上，兩人明知無合法權利，竟欺騙開發業者擁有聯外國有地的通行使用權，強索每年最高300萬元的「過路費」，業者被迫交付200萬元現金後，父子檔隔年食髓知味再度索款遭拒，竟雇人駕駛怪手直接挖斷道路、停放車輛阻斷進出，導致工程被迫停擺，橋頭地檢署偵查終結，將這對父子檔及怪手司機共3人依法提起公訴。

新北國賠成案樣態 人行道不平、道路坑洞、水溝蓋缺失居前3名

在捷運站外失足摔跤的婦人丈夫擬聲請國賠，新北市府法制局統計，近年因公共設施、管理有缺失聲請國賠的成立案件中，人行道不平、道路坑洞、水溝蓋瑕疵居前三名。

民進黨共諜黃取榮 違反國安法再判10年

民進黨前黨員黃取榮為中國大陸刺探國家機密，台灣高等法院上月依國家機密保護法、洗錢防制法判他六年徒刑，他另因被大陸情工吸收，在台長期發展組織以刺探、蒐集國家機敏資訊，台灣高等檢察署依國家安全法為大陸地區發展組織罪起訴，高院昨再判黃十年徒刑，沒收四一○萬七五○○元犯罪所得。

殘忍至極 男子殺妻兒及岳母 二審維持3死刑

男子張泓毅前年掐脖勒斃陳姓妻子、岳母及三歲繼子，伴屍六日後棄屍租屋處，再竊取現金、存摺、首飾逃亡，新北地院國民法官庭依家暴殺人等罪判張三個死刑，褫奪公權終身。張針對量刑上訴，台灣高等法院批他手段「殘忍至極」，昨判上訴駁回。

新北派出所長勾結黑幫三部曲詐騙 法院裁定羈押 拔官停職

台北地檢署獲報，指新北市金山分局民防組官警李語堂，涉在擔任金山派出所長期間，與竹聯幫詐團主謀宋杰峰勾結，利用借車貸款、投資醫材、房產借貸三部曲，詐騙張姓早餐店老闆上千萬元，甚至還幫詐團濫查個資，檢方前天搜索拘提李語堂、宋杰峰及「金主」何拓源到案，訊後認有串滅證之虞聲羈禁見，法院認裁准羈押，李男也被停職。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。