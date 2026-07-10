新北國賠成案樣態 人行道不平、道路坑洞、水溝蓋缺失居前3名

在捷運站外失足摔跤的婦人丈夫擬聲請國賠，新北市府法制局統計，近年因公共設施、管理有缺失聲請國賠的成立案件中，人行道不平、道路坑洞、水溝蓋瑕疵居前三名。

擔任新北、基隆市政府國賠委員的律師張琬萍說，民眾權利意識抬頭，一旦權益受損會想尋求實質補償，她始終認為，民眾不會惡意來請求，部分請求權人不只是為爭取金錢賠償，更是為追究官僚責任，希望透過國賠程序，凸顯行政單位管理疏失，進而督促政府改善公共安全，避免下個受害者出現。

張琬萍說，市府國賠大會外部專家學者立場中性，不偏袒任何一方，許多設施、管理上缺失，可能與巡檢頻率有關，存有城鄉差距，審議案件時，會去調出相關契約文件、巡檢紀錄，也會考量是否有不可抗力因素，有時很難認定是公務人員管理缺失，協議賠償金額不見得能滿足當事人期待，許多國賠委員仍會主張應對民眾展現關壞，建議用補償、「小紅包」概念表達慰問。

不少民眾認為，聲請國賠程序冗長，面對龐大的國家機器，百姓常處於弱勢。張琬萍觀察，偶有民眾聲請國賠請求金額漫天喊價，確實很難說服國賠委員支持，提出國賠是民眾權利，一個合理的課責與求償機制，有助於人民與政府良性對話，加深對於公權力的信任。

根據新北法制局統計，新北近3年因公共設施、管理有缺失而聲請國賠的成立案件中，2024年7件、2025年7件，今年以來累積5件，國賠成立案件沒有明顯成長。分析這19件成因及樣態，人行道不平4件、道路坑洞4件居首，水溝蓋缺失、行道樹倒塌各有2件。其他還有道路設計不良（排水、邊線模糊）2件、施工不當2件、虎豹潭溺水2件、涵洞淤泥1件。

家住中和區30歲丁姓女子前年走路經過一處無障礙人行坡道時，因道路坑洞導致她跌倒，出現腳踝骨折等傷，她原請求87萬餘元，案件經多次審議，協商多回，賠償義務機關與丁女最後以近6萬元達成共識，近期剛撥款。

新北法制局說，市府所轄藝文展館、洽公空間幾乎都會投保公共意外責任險，一旦發生意外事件，可透過保險機制，用更快效率去關懷民眾，給予實質補償。