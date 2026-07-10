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貨輪擱淺台中港 船東擺爛判賠

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

巴拿馬籍「液態寶石輪（Liquid Gem）」二○二四年十二月七日在<a href='/search/tagging/2/台中' rel='台中' data-rel='/2/245112' class='tag'><strong>台中</strong></a>港擱淺。圖／民眾提供
巴拿馬籍「液態寶石輪（Liquid Gem）」二○二四年十二月七日在台中港擱淺。圖／民眾提供

巴拿馬籍「液態寶石輪（Liquid Gem）」二○二四年十二月七日在台中港擱淺，有十五人落海、一人罹難，台中港務公司發函要求位於香港的船東廣龍公司處理，對方置之不理，考量船體嚴重傾斜有汙染致災風險，斥資四千六百廿萬元移除並全額求償，法院認有理由，判廣龍應給付台中港務公司全額，可上訴。

液態寶石輪因海象惡劣擱淺，船員棄船跳海，搜救人員救回十四人，但其中一名中國籍船員失蹤，後在船舶右側消波塊下找到遺體。

二○二四年十二月廿日交通部長陳世凱赴台中港視察，當時曾提醒港務公司應保全證據，正式函文要求船東限期提送船體移除計畫，於一周內繳交五千萬元保證金，並就相關法律程序預作準備。

液態寶石輪的船東為廣龍船務管理有限公司，設於香港，在中華民國無住所或營業所；液態寶石輪目前於台中港內，遭廣龍公司其他債權人查封。

台中港務公司提告主張，巴拿馬籍液態寶石輪（Liquid Gem）二○二四年十二月七日錨泊於台中港外時，因主機故障導致漂流，最終在台中港區內南防沙堤海岸擱淺。

台中港務公司說，事發後曾數度發函給輪船所有人廣龍公司，但對方置之不理，考量颱風季節將近且船舶繼續停靠可能造成二次傷害，為避免安全危害、汙染風險，依法令管理商港業務權限，去年七月招標，斥資四千六百廿萬餘元移除船舶，全額向廣龍公司求償。對此，廣龍公司未到庭，也沒提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院調查，液態寶石輪故障、擱淺，所有人廣龍公司依商港法有打撈清除船舶殘體的義務，經台中港務公司屢次通知仍不清除，另台中港務公司去年八月勘查，發現船體傾斜加重，從卅度惡化至九十度，再不採取作為可能擴大損害、汙染環境。

中院認為，台中港務公司花費四千六百廿萬餘元，是屬於管理此事故的必要費用，求償有理，判處廣龍公司應全額給付給台中港務公司。

台中 陳世凱 香港

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