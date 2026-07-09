聽新聞
0:00 / 0:00
新北市消防局採購弊案 收賄護航、驗收放水 承辦科員、業者收押禁見
新北地檢署偵辦新北市消防局採購弊案，昨搜索前局長、現任新北市府參事黃德清辦公室及住處，約談專門委員尚少華、第一救災大隊長蕭柏恒、搶救科承辦人科員陳彥彰及消防器材廠商林王森共7人。檢察官稍早依貪汙治罪條例圖利、刑法使公務員登載不實文書、洩密、詐欺得利等罪嫌，且有逃亡、串滅證之虞，聲押陳、林2人，新北地方法院稍早已裁定收押禁見。
據了解，檢調查出，陳彥彰僅在採購標案招標時，護航特定廠商使其順利得標，甚至還在事後驗收時放水，放任這些攸關人民生命財產安全的救災車輛，功能品質低劣卻依然使其順利通過驗收。
此外，陳彥彰身為薪資固定的公務員，名下出現上百萬元不明財產，卻無法對檢調提出合理說明，因此被檢察官認定另涉財產來源不明罪，懷疑他利用職務收取廠商賄款及不正利益。
至於力中國際負責人林王森則因涉嫌以現金行賄陳彥彰，相關金流等事證明確，檢調懷疑賄款流向局內更高階官員，擬溯源擴大偵辦，因此將2人聲請羈押禁見獲准。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。