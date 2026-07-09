聽新聞
0:00 / 0:00

新北市消防局採購弊案 收賄護航、驗收放水 承辦科員、業者收押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北地檢署偵辦新北市消防局採購弊案，昨搜索前局長、現任新北市府參事黃德清辦公室及住處，約談專門委員尚少華、第一救災大隊長蕭柏恒、搶救科承辦人科員陳彥彰及消防器材廠商林王森共7人。檢察官稍早依貪汙治罪條例圖利、刑法使公務員登載不實文書、洩密、詐欺得利等罪嫌，且有逃亡、串滅證之虞，聲押陳、林2人，新北地方法院稍早已裁定收押禁見。

據了解，檢調查出，陳彥彰僅在採購標案招標時，護航特定廠商使其順利得標，甚至還在事後驗收時放水，放任這些攸關人民生命財產安全的救災車輛，功能品質低劣卻依然使其順利通過驗收。

此外，陳彥彰身為薪資固定的公務員，名下出現上百萬元不明財產，卻無法對檢調提出合理說明，因此被檢察官認定另涉財產來源不明罪，懷疑他利用職務收取廠商賄款及不正利益。

至於力中國際負責人林王森則因涉嫌以現金行賄陳彥彰，相關金流等事證明確，檢調懷疑賄款流向局內更高階官員，擬溯源擴大偵辦，因此將2人聲請羈押禁見獲准。

新北地檢署偵辦新北市消防局採購弊案，涉嫌行賄的廠商林王森遭檢方聲押禁見獲准。記者季相儒／攝影
新北地檢署偵辦新北市消防局採購弊案，涉嫌行賄的廠商林王森遭檢方聲押禁見獲准。記者季相儒／攝影

新北地檢署偵辦新北市消防局採購弊案，搶救科承辦採購業務的科員陳彥彰遭檢方聲押禁見獲准。記者季相儒／攝影
新北地檢署偵辦新北市消防局採購弊案，搶救科承辦採購業務的科員陳彥彰遭檢方聲押禁見獲准。記者季相儒／攝影

弊案 新北 檢察官

延伸閱讀

新北市消防局採購弊案 承辦科員、業者聲押　專委、大隊長交保

涉採購收賄弊案 檢調搜索新北消防局

影／新北消防採購弊案延燒 相關人員今凌晨移送新北檢複訊

台版柬埔寨案翻版？新北警所長勾結竹聯幫詐團當內鬼 濫查個資遭聲押

相關新聞

颱風攪局！原定明天宣判 楊文科竹北天坑案宣判延至下周一

受颱風來襲影響，新竹縣、市政府今天晚上8點宣布明天停止上班、停止上課，原定明天下午4時由新竹地方法院宣判的「竹北天坑案」，此案被告包含新竹縣長楊文科、時任縣府工務處長江良淵、豐邑創辦人劉樹居、總經理邱崇喆等12人，法院同步延後宣判，預計於7月13日下午4時進行宣判。

停托仍偷收幼童還涉虐待 屏東惡保母遭檢方聲押獲准

屏東縣30多歲黃姓保母去年已向縣府社會處申請停止托育，卻仍在停托期間收托幼童，還涉嫌不當對待幼童，縣府社會處近日接獲通報，黃姓保母在停托期間不可收托兒童仍違法收托，意圖規避輔導與檢查，縣府已先依兒少法廢止保母登記。全案屏檢偵辦後，黃姓保母涉犯刑法286條妨害幼童發育罪向法院聲押獲准。

起訴柯文哲、「小英男孩」的檢察官 入圍一審主任檢察官

法務部檢察官人事審議委員會9名票選委員今舉行「會前會」推薦36名一審檢察官調升主任檢察官名單供檢審會正式討論，入圍的包括起訴「小英男孩」前經濟部綠能推動中心副執行長鄭亦麟涉貪的高文政、偵辦民眾黨前主席柯文哲涉貪的黃琬珺，近期由法務部長鄭銘謙圈選其中24人。

無照酒駕釀1死還怪對方癌末沒坐救護車 酒駕慣犯被判徒刑8年

彰化縣施姓男子無照酒駕去買菸，與李姓男子駕駛的轎車相撞，造成李男同車的母親重傷不治。警方據報趕到實施酒測，施男吐氣酒精濃度測試為0.53毫克。彰化地方法院國民法官法庭審結，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處施有期徒刑8年。可上訴。

新北市消防局採購弊案 收賄護航、驗收放水 承辦科員、業者收押禁見

新北地檢署偵辦新北市消防局採購弊案，昨搜索前局長、現任新北市府參事黃德清辦公室及住處，約談專門委員尚少華、第一救災大隊長蕭柏恒、搶救科承辦人科員陳彥彰及消防器材廠商林王森共7人。檢察官稍早依貪汙治罪條例圖利、刑法使公務員登載不實文書、洩密、詐欺得利等罪嫌，且有逃亡、串滅證之虞，聲押陳、林2人，新北地方法院稍早已裁定收押禁見。

金山警分局巡官涉洩漏個資遭羈押 新北市警局重申嚴懲不貸

新北市金山警分局李姓巡官遭檢舉於擔任金山派出所所長期間，涉嫌利用職務之便，非因公違法查詢並洩漏民眾個人資料及車籍資料，疑與詐騙集團勾結。經市警局督察室主動調查並報請台北地檢署指揮偵辦，涉案李姓巡官於今天經台北地院裁定羈押禁見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。