新北市消防局採購弊案 收賄護航、驗收放水 承辦科員、業者收押禁見

新北地檢署偵辦新北市消防局採購弊案，昨搜索前局長、現任新北市府參事黃德清辦公室及住處，約談專門委員尚少華、第一救災大隊長蕭柏恒、搶救科承辦人科員陳彥彰及消防器材廠商林王森共7人。檢察官稍早依貪汙治罪條例圖利、刑法使公務員登載不實文書、洩密、詐欺得利等罪嫌，且有逃亡、串滅證之虞，聲押陳、林2人，新北地方法院稍早已裁定收押禁見。

據了解，檢調查出，陳彥彰僅在採購標案招標時，護航特定廠商使其順利得標，甚至還在事後驗收時放水，放任這些攸關人民生命財產安全的救災車輛，功能品質低劣卻依然使其順利通過驗收。

此外，陳彥彰身為薪資固定的公務員，名下出現上百萬元不明財產，卻無法對檢調提出合理說明，因此被檢察官認定另涉財產來源不明罪，懷疑他利用職務收取廠商賄款及不正利益。

至於力中國際負責人林王森則因涉嫌以現金行賄陳彥彰，相關金流等事證明確，檢調懷疑賄款流向局內更高階官員，擬溯源擴大偵辦，因此將2人聲請羈押禁見獲准。

新北地檢署偵辦新北市消防局採購弊案，涉嫌行賄的廠商林王森遭檢方聲押禁見獲准。記者季相儒／攝影