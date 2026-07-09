金山警分局巡官涉洩漏個資遭羈押 新北市警局重申嚴懲不貸

新北市金山警分局李姓巡官遭檢舉於擔任金山派出所所長期間，涉嫌利用職務之便，非因公違法查詢並洩漏民眾個人資料及車籍資料，疑與詐騙集團勾結。經市警局督察室主動調查並報請台北地檢署指揮偵辦，涉案李姓巡官於今天經台北地院裁定羈押禁見。

李姓巡官現職為金山警分局民防組二線一星巡官，過去曾先後擔任金山警分局交通分隊長、金山派出所所長及石門分駐所所長。據悉，此案源於警方接獲情資，指稱有詐騙集團以代辦車貸、房貸為幌子進行不法活動，而李姓巡官涉嫌利用警政資訊系統查詢特定個資，並洩漏予外部人士。

新北市警局獲報後，隨即由督察室靖紀小組展開深入調查，並報請台北地檢署檢察官李堯樺指揮偵辦，專案小組昨天兵分多路，針對李姓巡官辦公處所及住居所執行搜索，並將其帶回調查有無獲取不當對價關係。檢察官複訊後，認其涉案情節重大，向台北地院聲請羈押禁見，法院於今日裁准羈押禁見。

針對員警知法犯法，新北市警局展現「自檢自清」決心。警方表示，警紀為警察命脈，秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」的嚴正態度。對於李姓巡官嚴重玷汙警譽之行為，金山警分局召開考績委員會審議，依據公務人員考績法相關規定，今召開考績委員會進行審議，決議處以二大過免職處分，並陳報上級核定，依法將其汰除。

市警局強調，絕不容許少數害群之馬破壞全體警察辛勤建立的形象。未來將持續落實警風紀考核，凡查獲具體違法事證，必將採取鐵腕手段嚴懲，以整飭紀律，維護民眾對警方的信賴。

新北市金山警分局李姓巡官涉嫌助詐團違法查個資昨遭逮，今天聲押獲准，新北市警局今晚記2大過汰除。記者游明煌／翻攝