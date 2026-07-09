聽新聞
0:00 / 0:00

金山警分局巡官涉洩漏個資遭羈押 新北市警局重申嚴懲不貸

聯合報／ 記者王長鼎游明煌／新北即時報導

新北市金山警分局李姓巡官遭檢舉於擔任金山派出所所長期間，涉嫌利用職務之便，非因公違法查詢並洩漏民眾個人資料及車籍資料，疑與詐騙集團勾結。經市警局督察室主動調查並報請台北地檢署指揮偵辦，涉案李姓巡官於今天經台北地院裁定羈押禁見。

李姓巡官現職為金山警分局民防組二線一星巡官，過去曾先後擔任金山警分局交通分隊長、金山派出所所長及石門分駐所所長。據悉，此案源於警方接獲情資，指稱有詐騙集團以代辦車貸、房貸為幌子進行不法活動，而李姓巡官涉嫌利用警政資訊系統查詢特定個資，並洩漏予外部人士。

新北市警局獲報後，隨即由督察室靖紀小組展開深入調查，並報請台北地檢署檢察官李堯樺指揮偵辦，專案小組昨天兵分多路，針對李姓巡官辦公處所及住居所執行搜索，並將其帶回調查有無獲取不當對價關係。檢察官複訊後，認其涉案情節重大，向台北地院聲請羈押禁見，法院於今日裁准羈押禁見。

針對員警知法犯法，新北市警局展現「自檢自清」決心。警方表示，警紀為警察命脈，秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」的嚴正態度。對於李姓巡官嚴重玷汙警譽之行為，金山警分局召開考績委員會審議，依據公務人員考績法相關規定，今召開考績委員會進行審議，決議處以二大過免職處分，並陳報上級核定，依法將其汰除。

市警局強調，絕不容許少數害群之馬破壞全體警察辛勤建立的形象。未來將持續落實警風紀考核，凡查獲具體違法事證，必將採取鐵腕手段嚴懲，以整飭紀律，維護民眾對警方的信賴。

新北市金山警分局李姓巡官涉嫌助詐團違法查個資昨遭逮，今天聲押獲准，新北市警局今晚記2大過汰除。記者游明煌／翻攝
新北市金山警分局李姓巡官涉嫌助詐團違法查個資昨遭逮，今天聲押獲准，新北市警局今晚記2大過汰除。記者游明煌／翻攝

新北市金山警分局李姓巡官涉嫌助詐團違法查個資昨遭逮，今天遭聲押獲准，新北市警局今晚記2大過汰除。記者游明煌／翻攝
新北市金山警分局李姓巡官涉嫌助詐團違法查個資昨遭逮，今天遭聲押獲准，新北市警局今晚記2大過汰除。記者游明煌／翻攝

金山 詐騙集團 警察

延伸閱讀

車籍全洩漏？警官疑助詐團違法查個資 新北警局：該案是自檢自清

台版柬埔寨案翻版？新北警所長勾結竹聯幫詐團當內鬼 濫查個資遭聲押

查詐團驚見自己人！新北警涉提供資料 檢警拘提金山分局警官送辦

彰化警涉性侵16歲女嫌疑人…檢認定「1原因」不起訴 警局回應了

相關新聞

颱風攪局！原定明天宣判 楊文科竹北天坑案宣判延至下周一

受颱風來襲影響，新竹縣、市政府今天晚上8點宣布明天停止上班、停止上課，原定明天下午4時由新竹地方法院宣判的「竹北天坑案」，此案被告包含新竹縣長楊文科、時任縣府工務處長江良淵、豐邑創辦人劉樹居、總經理邱崇喆等12人，法院同步延後宣判，預計於7月13日下午4時進行宣判。

停托仍偷收幼童還涉虐待 屏東惡保母遭檢方聲押獲准

屏東縣30多歲黃姓保母去年已向縣府社會處申請停止托育，卻仍在停托期間收托幼童，還涉嫌不當對待幼童，縣府社會處近日接獲通報，黃姓保母在停托期間不可收托兒童仍違法收托，意圖規避輔導與檢查，縣府已先依兒少法廢止保母登記。全案屏檢偵辦後，黃姓保母涉犯刑法286條妨害幼童發育罪向法院聲押獲准。

起訴柯文哲、「小英男孩」的檢察官 入圍一審主任檢察官

法務部檢察官人事審議委員會9名票選委員今舉行「會前會」推薦36名一審檢察官調升主任檢察官名單供檢審會正式討論，入圍的包括起訴「小英男孩」前經濟部綠能推動中心副執行長鄭亦麟涉貪的高文政、偵辦民眾黨前主席柯文哲涉貪的黃琬珺，近期由法務部長鄭銘謙圈選其中24人。

無照酒駕釀1死還怪對方癌末沒坐救護車 酒駕慣犯被判徒刑8年

彰化縣施姓男子無照酒駕去買菸，與李姓男子駕駛的轎車相撞，造成李男同車的母親重傷不治。警方據報趕到實施酒測，施男吐氣酒精濃度測試為0.53毫克。彰化地方法院國民法官法庭審結，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處施有期徒刑8年。可上訴。

新北市消防局採購弊案 收賄護航、驗收放水 承辦科員、業者收押禁見

新北地檢署偵辦新北市消防局採購弊案，昨搜索前局長、現任新北市府參事黃德清辦公室及住處，約談專門委員尚少華、第一救災大隊長蕭柏恒、搶救科承辦人科員陳彥彰及消防器材廠商林王森共7人。檢察官稍早依貪汙治罪條例圖利、刑法使公務員登載不實文書、洩密、詐欺得利等罪嫌，且有逃亡、串滅證之虞，聲押陳、林2人，新北地方法院稍早已裁定收押禁見。

金山警分局巡官涉洩漏個資遭羈押 新北市警局重申嚴懲不貸

新北市金山警分局李姓巡官遭檢舉於擔任金山派出所所長期間，涉嫌利用職務之便，非因公違法查詢並洩漏民眾個人資料及車籍資料，疑與詐騙集團勾結。經市警局督察室主動調查並報請台北地檢署指揮偵辦，涉案李姓巡官於今天經台北地院裁定羈押禁見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。