起訴柯文哲、「小英男孩」的檢察官 入圍一審主任檢察官

圖為法務部。聯合報系資料照

法務部檢察官人事審議委員會9名票選委員今舉行「會前會」推薦36名一審檢察官調升主任檢察官名單供檢審會正式討論，入圍的包括起訴「小英男孩」前經濟部綠能推動中心副執行長鄭亦麟涉貪的高文政、偵辦民眾黨前主席柯文哲涉貪的黃琬珺，近期由法務部長鄭銘謙圈選其中24人。

今年一審主任檢察官缺額共24人，票選委員今天下午2時起針對一審主任人選進行推薦討論。

一審主任檢察官報名名單是依據「各級檢察署及其檢察分署檢察官及主任檢察官遴選要點」規定經各地檢署辦理票選，並由地檢署檢察長呈報法務部，名單共69位，票選委員討論後，決定推薦1.5倍人選36人至檢審會審議，法務部預計將於7月24日召開檢審會公布一審檢察官調升及平調結果，統一於8月26日分發、報到。

票選委員推薦人選服務機關、期別如下：

台中地檢 何建寬（44）

彰化地檢 朱健福（44）

基隆地檢 黃佳權（45）

台南地檢 許華偉（46）

台中地檢 張凱傑（47）

台北地檢 高文政（48）

台南地檢 胡晟榮（48）

台北地檢 黃琬珺（49）

新北地檢 彭馨儀（49）

新北地檢 徐世淵（49）

台中地檢 張時嘉（49）

高雄地檢 吳韶芹（49）

台北地檢 游欣樺（50）

台中地檢 林思蘋（50）

高雄地檢 許紘彬（50）

台北地檢 王繼瑩（51）

新北地檢 黃佳彥（51）

新北地檢 林佳慧（51）

桃園地檢 塗又臻（51）

新竹地檢 王遠志（51）

嘉義地檢 張建強（51）

高雄地檢 簡婉如（51）

台北地檢 李堯樺（52）

苗栗地檢 楊岳都（52）

高雄地檢 黃昭翰（52）

橋頭地檢 周韋志（52）

台北地檢 黃冠中（53）

桃園地檢 曾柏涵（53）

台中地檢 郭逵 （53）

雲林地檢 蔡少勳（53）

台南地檢 徐書翰（53）

台南地檢 鄭聆苓（53）

士林地檢 謝幸容（54）

桃園地檢 賴穎穎（54）

橋頭地檢 鍾葦怡（54）

屏東地檢 楊士逸（54）