颱風攪局！原定明天宣判 楊文科竹北天坑案宣判延至下周一

受颱風來襲影響，新竹縣、市政府今天晚上8點宣布明天停止上班、停止上課，原定明天下午4時由新竹地方法院宣判的「竹北天坑案」，此案被告包含新竹縣長楊文科、時任縣府工務處長江良淵、豐邑創辦人劉樹居、總經理邱崇喆等12人，法院同步延後宣判，預計於7月13日下午4時進行宣判。

本案源於竹北市豐邑機構「豐采520」建案施工期間接連發生坍塌事故，其中2023年4月特斯拉轎車掉入道路坑洞事件引發全台關注。檢方調查認為，建案施工涉及擋土牆設計變更、地質改良樁減量等情事，疑有影響工程安全及不法介入之嫌。

新竹地檢署於2024年7月依貪汙治罪條例、偽造文書等罪嫌，起訴新竹縣長楊文科、時任工務處長江良淵、豐邑創辦人劉樹居、總經理邱崇喆等12人。檢方指控，楊文科涉嫌在建案停工後介入協調復工，未善盡監督責任，建請判處10年徒刑；楊文科則否認犯行，強調依法行政並主張無罪。檢方另建請判處江良淵12年、劉樹居5年6月、邱崇喆5年10月。

此案原定10日下午4時宣判，因颱風停班停課而延期，將改於下一個上班日下午4時宣判，應為7月13日，該判決結果除牽動各被告司法責任，也備受各界關注。