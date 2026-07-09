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停托仍偷收幼童還涉虐待 屏東惡保母遭檢方聲押獲准
屏東縣30多歲黃姓保母去年已向縣府社會處申請停止托育，卻仍在停托期間收托幼童，還涉嫌不當對待幼童，縣府社會處近日接獲通報，黃姓保母在停托期間不可收托兒童仍違法收托，意圖規避輔導與檢查，縣府已先依兒少法廢止保母登記。全案屏檢偵辦後，黃姓保母涉犯刑法286條妨害幼童發育罪向法院聲押獲准。
社會處在本月2日接獲通報，一名2歲多男童疑遭居家保母不當對待，為確保兒童身心狀況，縣府啟動調查，男童母親在朋友介紹私下找到黃姓保母，以一個月1.5萬元24小時托育，從今年3月起私自收托，近日發現男童身體出現多處瘀青。
社會處指出，30多歲黃姓保母2023年取得托育人員技術士證，2024年2月登記為在宅保母到2025年12月31日申請停止托育，托育年資1年10月。期間共收托10名兒童，由於過往托育品質不佳，還有獨留等違規紀錄，遭縣府限期改善、裁罰在案。
黃姓保母雖然在2025年12月31日申請停托，但縣府仍列為加強訪視列管個案，仍維持每月至少訪視1次。
社會處在本月2日接獲通報，黃姓保母明知道停托期間不可收托兒童仍違法收托，規避主管機關輔導與檢查。縣府已先依兒少法廢止其保母登記，若經調查違反兒少法第49條第1項屬實，將可開罰6萬以上60萬元以下罰鍰，並公布其姓名。
據了解，黃姓保母對於受托男童身上瘀青均推託否認到底，毫無悔改之意。檢方訊問後認定黃姓保母涉妨害幼童發育罪，本月7日向法院聲押獲准。
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