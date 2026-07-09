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無照酒駕釀1死還怪對方癌末沒坐救護車 酒駕慣犯被判徒刑8年
彰化縣施姓男子無照酒駕去買菸，與李姓男子駕駛的轎車相撞，造成李男同車的母親重傷不治。警方據報趕到實施酒測，施男吐氣酒精濃度測試為0.53毫克。彰化地方法院國民法官法庭審結，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處施有期徒刑8年。可上訴。
判決書指出，施男包括這次總共6次酒駕，第五次在2014年遭罰款和吊銷駕照，施男未重考，一再無照駕駛。2024年2月6日晚間11點施男酒駕外出買菸，行經埔鹽鄉新生路與好金路交岔口，李男（所涉過失致死罪嫌，經檢察官為緩起訴處分確定）駕車從好金路由南往北行駛至交岔路口，兩車相撞。
李男的王姓母親（末期肝癌患者）因車禍碰撞承受外力，導致肝撕裂傷併大量腹腔出血，當場失去生命意識。警方據報到場處理，凌晨2點多對施男實施吐氣酒精濃度測試，測得酒精濃度值為每公升0.53毫克，超過上限值一倍。
施男在案發現場一度否認是駕駛人，且未上前關切李男與王母的狀況，在警詢、偵訊和院審中坦承犯行，但迄未與被害人家屬達成和解，還在犯後偵訊中供稱「如果當初你們是坐救護車就不會發生本案車禍事故」等語，對被害人家屬似有些許冒犯。
國民法官法庭參酌施男酒駕前科、犯後態度，從事畜牧等家庭經濟狀況，及李男的部分家人與王母同乘一車，親身經歷車禍過程，目睹王母在現場喪失生命跡象、承受王母當場離世的痛苦及影響，而對被告量處如上開主文所示之宣告刑。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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