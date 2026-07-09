涉侵占67萬事務補助費 宜蘭員山鄉長張宜樺遭起訴

宜蘭縣員山鄉長張宜樺遭檢舉涉侵占代理村長事務費67萬元，檢方今天偵結，依貪汙治罪條例起訴，同案遭訴的還有湖北村前村長李永和、公所前專員黃清堯。張宜樺仍在押，起訴後移審宜蘭地方法院，法官裁定收押禁見。

檢調接獲檢舉，5月13日發動大規模搜索調查，查出員山鄉中華村前村長許正東於2020年遭罷免，及後來湖北村前村長李永和因涉幽靈人口案被判當選無效解職，張宜樺都指派黃清堯代理，並要求黃將村長事務費扣除基本水電開支後交出，每月約4萬元。

據了解，黃清堯在代理村長職務期間，共交出90餘萬元，其中67萬元由張宜樺花用，24萬餘元交給李永和，黃自己也花用一筆約3萬多元的剩餘款。偵查期間，李、黃兩人都主動繳回犯罪所得。

檢方今天指出，村里長事務補助費是供村長執行職務使用，屬公款性質，不得挪作私用，依貪汙治罪條例侵占公有財務罪嫌起訴3人，全案因符合國民法官審理範圍，將由國民法官法庭審理。

本案起訴3人，張宜樺和李永和在偵查期間遭收押禁見，黃清堯以20萬元交保。李永和因健康因素，昨天獲檢方撤銷羈押，張宜樺仍在押，起訴後由宜蘭地方法院召開接押庭，法官裁定羈押禁見。