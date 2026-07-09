傅崐萁批沈伯洋「拿境外資金4800億」挨告 法院判他免賠的理由曝光

國民黨立法院黨團總召傅崐萁指控民進黨立委沈伯洋收受國外資金4800億元，意圖顛覆國家，並在台灣及美國擁有多筆房產，更批沈是人渣、間諜等，沈提民事訴訟求償100萬元，並要求在更生日報刊登勝訴啟事，台北地方法院今判決沈敗訴，傅免賠，可上訴。

沈伯洋指出，傅崐萁多次造謠他是美國間諜、收受境外資金4800億元，並在花蓮演講指他有美國、台灣的房子，但他根本一棟都沒有；他質疑傅崐萁把中央給花蓮的錢花到哪裡去，傅崐萁反罵他人渣、間諜。

沈伯洋主張，傅崐萁2024年3月4日開記者會表示「賴總統，請你照鏡子，看一看你的沈伯洋，拿了外國資金，在這裡做顛覆活動。今天沈伯洋應該要講清楚，拿了國外資金4800億，4800萬做了什麼事情」，言論已經侵害他的名譽權，提民事訴訟求償100萬元，希望傅崐萁對造謠言論負起法律責任，並稱將勝訴金額捐給花蓮做公益。

傅崐萁反駁，他言論的基礎主要來自於2022年9月16日沈伯洋召集「黑熊學院」人員進行線下會議的錄音檔，此音檔也被台北市議員侯漢廷在媒體揭露，並做成影片，他再結合相關媒體報導，踐行合理查證程序，有理由信任為真實。

法院認為，沈伯洋為台灣民主實驗室、黑熊學院主持人，而音檔中沈說「當時資助我們蠻重要的就是AIT」、「那時黑熊什麼都不是，...，所以他錢就是匯到我個人帳戶，然後我再全部提出來」；另媒體報導提及「沈伯洋表示，...，台灣民主實驗室同樣都有申請過開放社會基金會的補助」。

媒體也指「沈伯洋收5700萬美援恐違國安法」、「網再爆：民主實驗室收美國務院40.5萬美元」等語。法院指出，可證沈伯洋曾用個人帳戶收取來自AIT資助，再全部領出；民主實驗室也曾申請過基金會補助，且金額不少，傅崐萁言論有所憑據。

判決指出，傅崐萁言論有一定資料為憑，且屬對於沈伯洋為主持人的人民團體接受國外資金補助用途的質疑評論，而非散布不實事項，縱使較為尖酸刻薄，也沒有逾越一般人可合理忍受的範圍，判決沈伯洋敗訴。

民進黨台北市長參選人沈伯洋。記者曾學仁／攝影