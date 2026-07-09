快訊

美伊停火結束？中東專家指川普不敢全面開戰 怕被比作胡佛「已無好選項」

巴威還沒到「台東海岸先開大絕」巨大白浪瘋狂推進 旅客驚呼：這是海嘯？

聽新聞
0:00 / 0:00

他挖出鄰居眼球丟地上竟辯稱輕輕一戳即掉出 法官：是用力插入強行剖挖

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

簡姓男子與連姓鄰居有嫌隙，兩人發生衝突時，簡男用手指挖出連男右眼球還不夠，又挖出對方左眼球。簡男辯稱並未施力，僅手指輕輕一戳，眼球即掉出。法官駁斥簡男說詞，指他用力之猛，有致人於死之心，依殺人未遂罪判刑14年6月。　

判決指出，簡男與鄰居連男因糞水排放問題時有糾紛，相處不睦。去年4月16日，簡家又將排泄物糞水排放至連思哲住家周圍，連男向環保局提出檢舉，簡家遭環保局稽查及告誡，簡男懷恨在心。

隔天上午8時許，簡男在住處如廁時，懷疑遭人偷窺，從雜物間拿水果刀並外出查看，恰巧發現連男在兩家共通後門空地整理花圃，質問連為何偷窺，因此發生爭執。

因為新仇加上舊恨，簡男性格又偏激，持水果刀朝連男揮頭部、臉部及上半身揮刺。連男抵擋及搶刀，造成全身多處有傷勢。衝突過程中，簡男手中水果刀斷裂，並遭連男揮落。

兩人徒手拉扯時雙雙倒地，連男仰躺地上，簡男坐在他身上，隨手自身旁地面撿起石塊，朝連男頭部及臉部重擊。簡見連一直死命抵抗，內心激起更大怒氣，徒手挖出連男雙眼眼球丟於地面，直到連滿臉是血，無力反抗才罷手。

簡男行凶後，為減輕刑責，未於現場即時報請救護，而是自行前往轄區瑞芳警分局「自首」，供述傷害連男情形。員警到現場將連男送醫，並撿回連男遭挖出眼球，經醫院緊急開刀，保住連男性命。基隆地檢署偵查後，依殺人未遂罪嫌起訴簡男。

基隆地方法院法官指出，連男因案發後雙目失明，腦部遭到重創，意識神智不清，至法庭辯論終結時，均無法到庭陳述事發經過，也無警詢、偵訊筆錄，因此本案僅有簡男單方說詞。

簡男辯稱，有帶水果刀到案發地點，但未使用。法官依連男有受穿刺傷，現場有刀鞘與刀身分開掉落的水果刀，認為簡男辯詞與事實、常理及證據不符，未採信。

簡男辯稱，因遭連男死死咬住左手腕及右手掌，才持身旁石塊敲擊他的嘴部和顏面，要讓連男鬆口。法官指簡男左、右手僅有抗拒拉扯的挫、擦、裂傷，未見有被人啃咬齒痕或傷勢，辯詞與事證不合，無從採認。

簡男辯稱未以石塊敲擊連男頭部，僅敲打嘴巴2、3下。法官查出連男鼻骨與眼眶骨骨折，且有創傷性腦出血合併腦腫脹，足徵簡男有持石頭等硬物敲擊連男頭顱，卸責之詞無從採信。

簡男坦承有挖出連男眼珠，但辯稱並未施力，僅手指輕輕一戳，眼球即掉出。法官指出，人體眼球連接頭顱，有許多神經、血管散布，非僅單純嵌置於眼眶內，如非外力猛然插入眼眶，強行剖挖，無從使眼球與人體分離，足證簡男用力之猛，有致人於死之心。簡男的辯護人主張，簡男僅有「重傷害」故意，不具殺人犯意，法官也未採信。

法官指出，簡男行凶後向警方「自首」，依法可減輕其刑。但是簡男「殺人（未遂）」犯行後，第一時間不是報請救護車，棄被害人於不顧，逕自自首，求減輕刑責的心態，遠遠大於施救被害人避免死亡心態，且自首後掩飾實情，非真心幫助案情真相大白，不宜大幅度減輕刑度，僅酌減2個月刑期。　　

法官表示，簡男僅因自家糞水排放不當遭連男指謫、檢舉，刻意持水果刀與連理論，持刀攻擊。水果刀脫手落地後，又撿大石塊敲打被害人頭顱、顏面，更徒手挖出連男雙眼，犯行不應輕縱。

法官認為，簡男犯案後未曾展現絲毫悔意，未對被害人或其家屬致歉，也未表示願對賠償被害人，態度不佳猶應嚴懲。兼衡簡男大學畢業、未婚、無業，自陳靠父母扶養，俗稱「啃老族」等情狀，判刑14年6月。全案可上訴。　

簡姓男子持石塊砸連姓鄰居頭部，又用手指挖出連男雙眼。基隆地方法院法官審理後，依殺人未遂罪判刑14年6月。圖為案發後，警、消到場救護。記者邱瑞杰／翻攝
簡姓男子持石塊砸連姓鄰居頭部，又用手指挖出連男雙眼。基隆地方法院法官審理後，依殺人未遂罪判刑14年6月。圖為案發後，警、消到場救護。記者邱瑞杰／翻攝

簡姓男子持石塊砸連姓鄰居頭部，又用手指挖出連男雙眼。基隆地方法院法官審理後，依殺人未遂罪判刑14年6月。圖為案發後，警、消到場救護。記者邱瑞杰／翻攝
簡姓男子持石塊砸連姓鄰居頭部，又用手指挖出連男雙眼。基隆地方法院法官審理後，依殺人未遂罪判刑14年6月。圖為案發後，警、消到場救護。記者邱瑞杰／翻攝

簡姓男子與連姓鄰居發生衝突時，持石塊砸對方頭部，又用手指挖出連男雙眼。基隆地方法院法官審理後，依殺人未遂罪判刑14年6月。聯合報系資料照
簡姓男子與連姓鄰居發生衝突時，持石塊砸對方頭部，又用手指挖出連男雙眼。基隆地方法院法官審理後，依殺人未遂罪判刑14年6月。聯合報系資料照

鄰居 環保局 殺人未遂

延伸閱讀

立院司機拿鐵釘插主任卡脊椎斷裂…逃亡22年遭逮 開庭突罵「操X媽」

長期受家暴又照顧失明婆婆、3名子女 嘉義婦持水果刀弒夫遭判7年

長期遭家暴！妻與夫爭執刺死對方 國民法官判7年

求復合屢遭拒 凶嫌當街奪命才離去

相關新聞

新北市消防局採購弊案　承辦科員、業者聲押　專委、大隊長交保

新北地檢署偵辦新北市消防局採購弊案，昨搜索前局長、現任新北市府參事黃德清辦公室及住處，約談專門委員尚少華、第一救災大隊長蕭柏恒、搶救科承辦人科員陳彥彰及消防器材廠商林王森共7人。檢察官稍早依貪汙治罪條例圖利、刑法使公務員登載不實文書、洩密、詐欺得利等罪嫌，且有逃亡、串滅證之虞，將陳、林2人聲押禁見，尚、蕭及另名張姓女科員各以50、10、5萬元交保，其餘人請回。

高雄女富商欠稅500萬「哭窮」爽出國遭管收！親友急捧百萬現金救人

高雄市經營板模工程公司的詹姓女負責人積欠近500萬元稅款，不願繳稅還私下處分高達6000萬元的公司資產，甚至頻繁出國旅遊。法務部行政執行署高雄分署祭出強硬手段，於本月3日向法院聲請管收獲准，詹女被送入看守所後，親友急忙籌措100萬元現金到場繳納並辦理分期，詹女才終於獲釋。

張泓毅殺妻子、岳母、繼子...二審再判3死刑 法院批「手段殘忍至極」

新北市男子張泓毅前年掐脖勒斃陳姓妻子、岳母及3歲繼子，伴屍6日後棄屍租屋處，再竊取現金、存摺、首飾逃亡，一審國民法官庭依家暴殺人等罪判處3個死刑，為國民法官判死首案。案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，仍判張3個死刑，可上訴。

桃園男不繳停車費罰鍰600元又欠稅150萬！一聽「台積電股票將被拍賣」現金繳清

桃園鄭姓男子600元停車費罰鍰4年未繳，又積欠150萬元房地合一稅，遭行政執行署桃園分署查封房地、扣押存款及台積電股票，眼見股票即將拍賣，昨天急忙帶著百餘萬現金一次繳清欠款。桃園分署提醒，切勿因拖欠罰鍰或稅款，導致名下財產遭強制執行。

他挖出鄰居眼球丟地上竟辯稱輕輕一戳即掉出 法官：是用力插入強行剖挖

簡姓男子與連姓鄰居有嫌隙，兩人發生衝突時，簡男用手指挖出連男右眼球還不夠，又挖出對方左眼球。簡男辯稱並未施力，僅手指輕輕一戳，眼球即掉出。法官駁斥簡男說詞，指他用力之猛，有致人於死之心，依殺人未遂罪判刑14年6月。

傅崐萁批沈伯洋收境外資金4800億挨告求償100萬元 法官判免賠

國民黨立法院黨團總召傅崐萁指控民進黨立委沈伯洋收受國外資金4800億元，意圖顛覆國家，並在台灣及美國擁有多筆房產，更批沈是人渣、間諜等，沈提民事訴訟求償100萬元，並要求在更生日報刊登勝訴啟事，台北地方法院今判決沈敗訴，傅免賠，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。