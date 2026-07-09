他挖出鄰居眼球丟地上竟辯稱輕輕一戳即掉出 法官：是用力插入強行剖挖

簡姓男子與連姓鄰居有嫌隙，兩人發生衝突時，簡男用手指挖出連男右眼球還不夠，又挖出對方左眼球。簡男辯稱並未施力，僅手指輕輕一戳，眼球即掉出。法官駁斥簡男說詞，指他用力之猛，有致人於死之心，依殺人未遂罪判刑14年6月。

判決指出，簡男與鄰居連男因糞水排放問題時有糾紛，相處不睦。去年4月16日，簡家又將排泄物糞水排放至連思哲住家周圍，連男向環保局提出檢舉，簡家遭環保局稽查及告誡，簡男懷恨在心。

隔天上午8時許，簡男在住處如廁時，懷疑遭人偷窺，從雜物間拿水果刀並外出查看，恰巧發現連男在兩家共通後門空地整理花圃，質問連為何偷窺，因此發生爭執。

因為新仇加上舊恨，簡男性格又偏激，持水果刀朝連男揮頭部、臉部及上半身揮刺。連男抵擋及搶刀，造成全身多處有傷勢。衝突過程中，簡男手中水果刀斷裂，並遭連男揮落。

兩人徒手拉扯時雙雙倒地，連男仰躺地上，簡男坐在他身上，隨手自身旁地面撿起石塊，朝連男頭部及臉部重擊。簡見連一直死命抵抗，內心激起更大怒氣，徒手挖出連男雙眼眼球丟於地面，直到連滿臉是血，無力反抗才罷手。

簡男行凶後，為減輕刑責，未於現場即時報請救護，而是自行前往轄區瑞芳警分局「自首」，供述傷害連男情形。員警到現場將連男送醫，並撿回連男遭挖出眼球，經醫院緊急開刀，保住連男性命。基隆地檢署偵查後，依殺人未遂罪嫌起訴簡男。

基隆地方法院法官指出，連男因案發後雙目失明，腦部遭到重創，意識神智不清，至法庭辯論終結時，均無法到庭陳述事發經過，也無警詢、偵訊筆錄，因此本案僅有簡男單方說詞。

簡男辯稱，有帶水果刀到案發地點，但未使用。法官依連男有受穿刺傷，現場有刀鞘與刀身分開掉落的水果刀，認為簡男辯詞與事實、常理及證據不符，未採信。

簡男辯稱，因遭連男死死咬住左手腕及右手掌，才持身旁石塊敲擊他的嘴部和顏面，要讓連男鬆口。法官指簡男左、右手僅有抗拒拉扯的挫、擦、裂傷，未見有被人啃咬齒痕或傷勢，辯詞與事證不合，無從採認。

簡男辯稱未以石塊敲擊連男頭部，僅敲打嘴巴2、3下。法官查出連男鼻骨與眼眶骨骨折，且有創傷性腦出血合併腦腫脹，足徵簡男有持石頭等硬物敲擊連男頭顱，卸責之詞無從採信。

簡男坦承有挖出連男眼珠，但辯稱並未施力，僅手指輕輕一戳，眼球即掉出。法官指出，人體眼球連接頭顱，有許多神經、血管散布，非僅單純嵌置於眼眶內，如非外力猛然插入眼眶，強行剖挖，無從使眼球與人體分離，足證簡男用力之猛，有致人於死之心。簡男的辯護人主張，簡男僅有「重傷害」故意，不具殺人犯意，法官也未採信。

法官指出，簡男行凶後向警方「自首」，依法可減輕其刑。但是簡男「殺人（未遂）」犯行後，第一時間不是報請救護車，棄被害人於不顧，逕自自首，求減輕刑責的心態，遠遠大於施救被害人避免死亡心態，且自首後掩飾實情，非真心幫助案情真相大白，不宜大幅度減輕刑度，僅酌減2個月刑期。

法官表示，簡男僅因自家糞水排放不當遭連男指謫、檢舉，刻意持水果刀與連理論，持刀攻擊。水果刀脫手落地後，又撿大石塊敲打被害人頭顱、顏面，更徒手挖出連男雙眼，犯行不應輕縱。

法官認為，簡男犯案後未曾展現絲毫悔意，未對被害人或其家屬致歉，也未表示願對賠償被害人，態度不佳猶應嚴懲。兼衡簡男大學畢業、未婚、無業，自陳靠父母扶養，俗稱「啃老族」等情狀，判刑14年6月。全案可上訴。

簡姓男子持石塊砸連姓鄰居頭部，又用手指挖出連男雙眼。基隆地方法院法官審理後，依殺人未遂罪判刑14年6月。圖為案發後，警、消到場救護。記者邱瑞杰／翻攝

簡姓男子持石塊砸連姓鄰居頭部，又用手指挖出連男雙眼。基隆地方法院法官審理後，依殺人未遂罪判刑14年6月。圖為案發後，警、消到場救護。記者邱瑞杰／翻攝