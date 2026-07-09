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傅崐萁批沈伯洋收境外資金4800億挨告求償100萬元 法官判免賠

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁指控民進黨立委沈伯洋收受國外資金4800億元，意圖顛覆國家，並在台灣及美國擁有多筆房產，更批沈是人渣、間諜等，沈提民事訴訟求償100萬元，並要求在更生日報刊登勝訴啟事，台北地方法院今判決沈敗訴，傅免賠，可上訴。

沈伯洋指出，傅崐萁多次造謠他是美國間諜、收受境外資金4800億元，並在花蓮演講指他有美國、台灣的房子，但他根本一棟都沒有；他質疑傅崐萁把中央給花蓮的錢花到哪裡去，傅崐萁反罵他人渣、間諜。

沈伯洋認為傅崐萁的言論已經構成誹謗、侮辱、侵害她的名譽權，因此提民事訴訟求償100萬元，希望傅崐萁對造謠言論負起法律責任，並稱將勝訴金額捐給花蓮做公益。

法院開庭時，傅崐萁訴訟代理人指出，傅確實有發表相關言論，但當時將「4800的萬元」口誤成「4800多億元」，且傅發言前有經5種管道合理查證，包括沈伯洋受訪時自述、沈伯洋被告發違反國安法等、媒體人在政論節目的論述及2篇新聞報導。

沈伯洋委任律師則認為，傅崐萁言論並非事實，至多僅是「人云亦云」的轉述，並沒有合理查證，縱使媒體報導沈伯洋主持的台灣民主實驗室接受開放社會基金會資助4425萬元、AIT證實資助沈伯洋主持的黑熊學院等，也無法得出「沈伯洋收受國外資金4800億（萬）在做顛覆活動」等結論，另沈伯洋「個人」絕對沒有接受資助，但傅崐萁言論卻直指沈伯洋個人收錢。

沈伯洋。聯合報系資料照
沈伯洋。聯合報系資料照

國民黨立院黨團總召傅崐萁。聯合報系資料照
國民黨立院黨團總召傅崐萁。聯合報系資料照

傅崐萁 沈伯洋 花蓮

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