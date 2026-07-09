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長期受家暴又照顧失明婆婆、3名子女 嘉義婦持水果刀弒夫遭判7年

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉黃女與丈夫莊男去年8月6日清晨發生爭執，黃女持水果刀刺死丈夫，嘉義地方法院國民法官法庭今天審理，審酌黃女長期遭受丈夫家暴、照顧失明婆婆及3名發展遲緩子女，且黃女在案發時辨識行為能力顯著降低，判處7年徒刑，全案可上訴。

嘉院指出，黃女與莊男為夫妻，去年8月6日凌晨1時30分許，雙方發生爭執，黃女持水果刀朝莊男軀幹部位刺擊數刀，事後由同住親屬報警，莊男送醫急救，同日凌晨3時12分傷重不治，死因為心肺刺創及氣血胸。黃女雖在偵訊中坦承犯行，但不符合自首規定。

嘉院表示，國民法官法庭參考黃姓女子審理時反應與病歷等，認為台中榮民總醫院灣橋分院醫師鑑定結論「被告行為時之辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，有顯著降低」可採，雖黃女行為符合刑法殺人罪構成要件，但可適用中華民國刑法規定減輕其刑。

嘉院指出，國民法官法庭審酌案發前夫妻發生爭執，尚無過激行為，但黃女持刀攻擊，造成莊男多處刀傷死亡，犯罪情節非輕，不符合刑法情堪憫恕，不足以減輕其責任，但考慮黃女長期處於家庭暴力環境、為失明婆婆及3名發展遲緩子女主要照顧者、經濟狀況不佳等狀況。

嘉院表示，國民法官法庭評議認為黃女責任刑上限為有期徒刑9年，再考量黃女長期面對家庭暴力、家庭照顧負擔及經濟不佳生活狀況，最終將刑度調整為有期徒刑7年，案件由審判長法官張志偉、法官鄭諺霓、法官何啓榮及6名國民法官共同審理，仍可提起上訴。

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嘉義縣水上鄉黃姓女子去年8月16日持刀刺死家暴丈夫，遭判處有期徒刑7年。聯合報系資料照
嘉義縣水上鄉黃姓女子去年8月16日持刀刺死家暴丈夫，遭判處有期徒刑7年。聯合報系資料照

嘉義 家暴 丈夫

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