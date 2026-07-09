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死囚歐陽榕病故獄中...檢察總長非常上訴 最高法院撤銷死刑改不受理

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

23年前犯下高雄市鳳山區女建商盧金惠撕票分屍案的歐陽榕，判處死刑定讞未執行，今年1月病死獄中。檢察總長認為確定判決違反憲法判決的意旨，仍為他提非常上訴。最高法院認為確定判決違背法令，但因歐陽榕已死亡，今撤銷死刑改諭知不受理。

最高法院指出，歐陽榕因擄人勒贖而故意殺人判死刑，判決所適用刑法第348條第1項死刑規定違憲，且本案三審確定判決未進行言詞辯論，與憲判意旨不符，屬違背法令且不利於被告，檢察總長非常上訴指摘有理由，但歐陽榮已於今年1月25日死亡，改判不受理。

1956年出生的歐陽榕原為造紙公司加工處副處長，離職後投資失利背負巨債，受盧金惠多次資助；2003年4月，歐陽又因缺錢向盧女開口遭拒，設局將盧女誘騙至租屋處勒斃，肢解成10袋後棄屍，事後向盧女家屬勒贖1200萬元。

歐陽榕在監期間，多次喊冤認為法官在未釐清具體殺人手法下，即違法判他死刑，歷經多年纏訟，最高法院2011年維持更六審見解，依殺人、棄屍等罪判處歐陽榕死刑，褫奪公權終身確定。

憲法法庭2024年9月20日對死刑作成判決後，最高檢察署在同年11月分37件「非上字」案號審查，死囚黃麟凱2025年1月16日槍決之後，最高檢陸續對黃春棋、陳憶隆、郭俊偉、王鴻偉、歐陽榕提非常上訴案，目前仍有31人是否執行死刑懸而未決。

歐陽榕入獄20餘年，關押在矯正署高雄第二監獄，近年因身體不適不時戒護就醫，他因患有糖尿病且長期未規律服藥，因酮酸中毒及上腸胃道出血導致多重器官衰竭，2026年1月25日病死獄中。

最高檢分案審查死囚案發現，歐陽榕確定判決有「三審未經過言詞辯論」、「評議未有一致決」等審判上瑕疵，承辦檢察官閱卷、確認，根據憲判意旨，認為有提起非常上訴事由，仍由檢察總長提非常上訴。

刑事訴訟法第303條規定「被告死亡或為被告之法人已不存續，應諭知不受理之判決」，歐陽榕已死亡，但他的死刑確定判決存有程序瑕疵，撤銷改判「不受理」雖沒有實益，但仍屬於對他「有利」的裁判。

已故死囚歐陽榕。聯合報系資料照
已故死囚歐陽榕。聯合報系資料照

歐陽榕 死刑 歐陽

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