機場白牌車拒檢衝撞航警「甩飛在地」 運將下場曝光

駕駛白牌車謀生的黃姓男子，去年7月間在桃園機場搭載中國旅客時，遇航警局曾姓員警攔查，竟猛踩油門加速逃逸，當場將拉著車身的曾員甩飛落地受傷。桃園地院日前依駕駛動力交通工具妨害公務罪，判黃男6個月徒刑，緩刑2年，可上訴。

判決指出，2025年7月3日下午1時15分，違法攬客鄭姓業者在桃園國際機場第一航廈二號停車場，替黃男招攬2名中國籍旅客，當車輛行駛到停車場出口時，航空警察局保安警察大隊曾姓警員上前攔查。

黃男因為心虛害怕違規載客被抓到，竟然不顧曾員喝令，瞬間重踩油門想要強行駛離，曾員見狀，立刻用右手按壓車身示意停車受檢，但黃男完全沒有減速，反而持續踩油門加速。

根據現場監視器顯示，車輛強大的拉扯力道直接將曾員甩飛在地，導致曾員右手腕嚴重扭傷與拉傷，黃男隨後逃離現場，不過仍遭航警循線逮捕歸案，檢方偵辦後，依妨害公務、傷害等罪嫌提起公訴。

法院審理時，黃男面對監視器畫面與各項事證，坦承所有犯行，由於受傷的曾員在法庭上同意給予黃男改過自新的機會，並在黃男賠償損失後撤回傷害罪告訴，法官審酌黃男沒有前科、犯後態度良好且已知悔改，於是改採簡式審判程序審理。

法官審酌，被告黃男僅因擔心違規受罰，竟開車衝撞、反抗依法執行職務的公務員，這種強暴手段不僅蔑視國家公權力，更對執警人身安全造成危害，行為確實不可取，依駕駛動力交通工具妨害公務罪，判黃男有期徒刑6個月，得易科罰金新台幣18萬元，宣告緩刑2年，支付公庫1萬元，全案仍可上訴。