受中共資助...里長候選人發中國快篩賄選 改依「反滲透法」重判5年8月

台北市內湖區清白里里長候選人邱瑞蓮、丈夫陳文中於2022年選舉期間，受中共平潭實驗區台灣事務工作部資助，發放4320劑中國快篩試劑行賄，一審依違反醫材管理法、公職人員選舉罷免法判邱瑞蓮、陳文中各3年8月徒刑。案件上訴，台灣高等法院今改依違反反滲透法加重判邱瑞蓮、陳文中各5年8月徒刑，可上訴。

邱瑞蓮、陳文中分別是台北市內湖區清白社區發展協會理事長、榮譽理事長，並於2018年至2020年間擔任中華人民共和國福建省平潭實驗區社區營造師。陳曾兩度參選清白里里長落選，並於2022年6月24日推由邱瑞蓮參選里長。

當時適逢新冠肺炎期間，衛生福利部同年5月11日至6月30日開放民眾僅限於自用、每人一次、數量不超過100劑的範圍內，無需專案核准可從國外進口快篩。

然而，邱瑞蓮、陳文中2022年5月中旬，經平潭實驗區台工部微信暱稱「歐陽禎」的人告知，可無償提供廈門寶太公司的「新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒」，兩人便利用上述方式，允諾每人可以拿到10或20劑快篩的條件，取得52名民眾的姓名、身分證字號、電話、地址等資料，傳送給台工部人員，再由台工部安排進口報關事宜，從中國輸入4320劑快篩。

邱瑞蓮、陳文中為求勝選，便在中國快篩上附上自己的名片，陸續於2022年6月25日至8月下旬發放行賄里民，每人1盒5劑，價值約500元。其中，部分里民知悉快篩試劑與選舉投票對價關係，分別拒絕邱、陳2人行賄舉動。

一審認為，邱瑞蓮、陳文中所為造成國人健康潛在危險，又敗壞選風，影響選舉公正性，其民主法治觀念薄弱，犯後始終否認犯行，未見悔意，犯後態度不佳，依違反醫療器材管理法「意圖供應而未經核准擅自輸入醫材罪」判刑各7月、依公職人員選舉罷免法「投票交付賄賂罪」及「投票刑求賄賂罪」判刑各3年4月，合併應執行徒刑各3年8月，皆褫奪公權4年。

高院合議庭認為，邱瑞蓮、陳文中明知中華人民共和國是我國境外敵對勢力的政府，長期以來除以軍事威脅、外交圍堵等方式，威脅我國國家安全外，也以輿論戰、法律戰、心理戰滲透我國社會，企圖干預、破壞我國自由民主憲政及社會安定。

判決指出，如今又趁疫情嚴峻之際，藉無償資助中國快篩的懷柔方式，製造國內防疫矛盾，遂行分化我國國民的目的，兩人卻配合此統戰手法，受台工部資助，假借52人自用名義，非法輸入大量中國快篩。

高院認為，兩人除有害主管機關對於醫療器材安全的審核，對國人健康致生潛在危險外，並為使邱瑞蓮順利當選而行賄選民，影響投票意向，敗壞選風，妨害選舉投票制度的公平、公正，顯見兩人國家安全及民主法治觀念薄弱，所為應予嚴厲非難。

判決指出，一審認為邱瑞蓮、陳文中犯非法輸入醫療器材、投票交付賄賂罪，但沒有違反反滲透法，認事用法有違誤，檢察官上訴有理由，撤銷原審判決，依違反反滲透法加重改判邱瑞蓮、陳文中各5年8月徒刑，可上訴。

台北市內湖區清白里里長前候選人邱瑞蓮。圖／截自邱瑞蓮臉書

邱瑞蓮丈夫陳文中。聯合報系資料照