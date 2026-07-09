刺蒐賴清德出訪資料！民進黨「共諜」黃取榮重刑理由曝光…

民進黨前資深黨員黃取榮遭大陸情工人員吸收在台長期發展組織，刺探、收集我國政府機關的機敏資訊，高檢署依國家安全法為大陸地區發展組織罪嫌起訴，求處12年以上徒刑，台灣高等法院今判決黃有期徒刑10年，犯罪所得410萬7500元沒收。可上訴。

判決說，黃取榮曾任職民進黨新北市議員辦公室擔任助理，無視國家安全及社會安定，竟為個人一己私利，配合大陸地區情工人員在台吸收民主學院前副主任邱世元、時任外交部長吳釗燮諮議何仁傑加入，而為大陸地區發展組織，

判決認為，邱世元確提供時任副總統賴清德出訪資料給黃轉交給大陸地區情工人員，對於我國國家安全當已造成一定程度之危險，雖黃發展對象僅有邱世元、何仁傑，且何未應允，不過，黃取榮犯行時間甚長，考量他犯後態度、犯罪動機等情狀，依法量刑。

合議庭判決認為，辦案人員於黃取榮住處扣得台幣85萬7000元、港幣1萬70元部分，因黃未能舉證合法來源，依國家安全法規定宣告沒收。

黃取榮目前羈押中，他今天未出庭聽判，檢方起訴時對黃求刑12年，合議庭審判長潘翠雪表示，經審理黃取榮的發展組織對象為2人，其中1人未遂、1人既遂，量刑時予以酌減。

高檢署起訴，黃取榮多年前赴大陸唸書，被中共吸收成為共諜，他圖謀個人經濟私利，在台物色、接觸、吸收國人，藉以刺探、收集我國政府機關的機敏資訊而長期發展組織，從大陸地區情工人員取得工作報酬607萬7500元，嚴重危害國家安全與社會安定，請從重量刑。

檢方對黃犯罪所得607萬7500元聲請沒收或追徵價額，於黃住處扣得價值約90萬元台幣、港幣、澳門幣及人民幣現金，是黃參與組織後，未能證明合法來源而取得的財產，檢方也依國家安全法第7條第9項規定聲請宣告沒收。

此外，黃取榮另涉透過邱世元，長期向時任副總統賴清德機要、總統府前諮議吳尚雨、何仁傑探詢蒐集正副總統參訪友邦等政治情資，一審判黃10年徒刑、邱6年2月、吳4年、何8年徒刑；高院二審上月25日改判黃6年、邱5年、吳3年徒刑，何則獲判無罪。

民進黨黨工黃取榮。圖／聯合報系資料照