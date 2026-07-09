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長期遭家暴！妻與夫爭執刺死對方 國民法官判7年

中央社／ 嘉義市9日電

長期遭莊姓丈夫家庭暴力的黃姓女子去年8月與丈夫爭執時持水果刀刺死對方，由台灣嘉義地方法院國民法官參審後今天宣判，黃姓女子遭判7年徒刑，全案仍可上訴。

嘉義地院表示，與丈夫同住嘉義縣水上鄉的黃姓女子當時與丈夫發生爭執，持刀猛力刺擊丈夫數刀後，經同住家人報警處理，莊姓男子經送醫急救仍傷重不治。

嘉院表示，涉殺人罪嫌的黃姓女子偵審中坦承犯行，但第一時間非黃姓女子報案，且黃姓女子自白犯案前，警方已有確切根據，且合理懷疑黃姓女子涉犯殺人罪嫌，不符自首規定。

嘉院說，國民法官法庭參考黃姓女子審理時反應與病歷等，認為台中榮民總醫院灣橋分院醫師鑑定結論「被告行為時之辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，有顯著降低」可採，適用中華民國刑法規定減輕其刑。

嘉院表示，國民法官法庭審酌案發前莊姓男子雖引起爭端，但尚無過激行為，黃姓女子卻殺夫，且莊姓男子身受多處刀傷，情節非輕，無依刑法情狀顯可憫恕，而有減輕其刑餘地。

嘉院說，國民法官法庭評議時，綜合衝突發生犯罪事實細節，及適用刑法規定減刑後，認為黃姓女子責任刑上限為有期徒刑9年，再考量黃姓女子於案發前長期遭丈夫家庭暴力、為失明婆婆與3名發展遲緩未成年子女主要照顧者、經濟狀況不佳生活狀況等量刑因子，認為黃姓女子責任刑應下修到有期徒刑7年。

圖為家暴示意圖，圖／AI生成。
圖為家暴示意圖，圖／AI生成。

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國民法官

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