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拘禁老翁毆打凌虐致死...焚屍塞冰櫃棄置小貨車 3凶嫌二審判刑全加重

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子陳張成、江德山及吳志傑拘禁欠債的趙姓老翁，徒手或拿工具、熱熔膠條不斷毆打凌虐身亡，企圖燒毀屍體不成，再將屍體塞入冰櫃，棄置小貨車。一審剝奪他人行動自由致死、遺棄屍體等罪判陳12年、江11年、吳11年6月徒刑。案件上訴，台灣高等法院今撤銷判決，改依私行拘禁致死等罪判陳13年4月、江11年8月、吳12年8月徒刑，可上訴。

陳張成與69歲趙姓老翁有債務糾紛，江德山2024年11月27日中午在基隆火車站南站廣場巧遇趙翁，出手控制行動並後通報陳，依指示將趙翁押至陳的住處，陳催討債務、逼問趙翁要以何種方式還債，並表示自己只需要拿到部分欠款，其餘款項可以由成功討債者取得後朋分。

趙翁表明名下有土地可變賣，但證件均遺失，須申請補辦，陳、江兩人駕車載趙補辦身分證、健保卡等，之後又將趙翁拘禁在陳的住處，由江德山、吳志傑等人看管，趙翁只能待在狹小的空地，晚上也只能窩在同處休憩，無法自由活動，還不時被江、吳等人訓斥、以徒手、工具毆打。

2024年11月30日晚間，吳志傑再度到場討債，並持熱熔膠條毆打趙翁致死，陳張成、江德山也在場。陳等人為避免遺體遭人發覺，由吳等人先購買淺色浴缸裝遺體，再開車載至基隆市暖暖區八堵路倉庫冰櫃內存放。

因遺體漸腐敗產生氣味，陳張成等人又多次棄屍未果，決議租借乙炔燒毀遺體；2024年12月26日凌晨，在倉庫用乙炔燒毀遺體不成而放棄，最後將載有遺體冰櫃的貨車移至路邊停放。警方接獲報案，在小貨車後方的冰櫃發現趙翁屍體。

一審認為陳張成僅因與被害人有債務糾紛，江德山、吳志傑僅為圖協助討債的報酬，剝奪被害人行動自由犯行，不時毆打且未給予適當治療或送醫救治，害趙翁身亡，依法判刑。

案件上訴，高院認為陳張成等三人應構成私行拘禁致死罪，一審論最有所不當。合議庭審著陳張成等人不思以正當方式索取欠款，竟拘禁、訓斥、毆打年近70歲的被害人，讓趙翁長時間坐臥於狹小地板空間，不能自由活動，而於被害人身體狀況惡化時，仍未停止拘禁或即時送醫，終致被害人失去寶貴生命，犯罪手段惡劣，造成損害巨大，自應嚴懲不貸。

高院審酌陳張成犯後多次不實陳述，增加檢警辦案困難，之後在法院審理時雖坦認部分犯行，但對於趙翁身亡的結果，始終飾詞推託，犯後態度不佳，改依私行拘禁致死、損害遺棄屍體罪判陳13年4月、江11年8月、吳12年8月徒刑。

基隆冰櫃焚屍案，追討債務凌虐致死再用乙炔燒屍塞入冰櫃棄置小貨車。圖／本報記者翻攝
基隆冰櫃焚屍案，追討債務凌虐致死再用乙炔燒屍塞入冰櫃棄置小貨車。圖／本報記者翻攝

基隆冰櫃焚屍案，追討債務凌虐致死再用乙炔燒屍塞入冰櫃棄置小貨車。圖／本報記者翻攝
基隆冰櫃焚屍案，追討債務凌虐致死再用乙炔燒屍塞入冰櫃棄置小貨車。圖／本報記者翻攝

台灣高等法院 基隆 屍體

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