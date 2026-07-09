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高雄女富商欠稅500萬「哭窮」爽出國遭管收！親友急捧百萬現金救人

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市經營板模工程公司的詹姓女負責人積欠近500萬元稅款，不願繳稅還私下處分高達6000萬元的公司資產，甚至頻繁出國旅遊。法務部行政執行署高雄分署祭出強硬手段，於本月3日向法院聲請管收獲准，詹女被送入看守所後，親友急忙籌措100萬元現金到場繳納並辦理分期，詹女才終於獲釋。

高雄分署指出，該板模公司欠繳2023年至2025年度的營業稅及營利事業所得稅，總計近500萬元。案件移送執行後，詹女面對強制執行程序態度消極，偶爾零星繳納少量款項以敷衍執行官，對欠稅毫不在意。

執行官深入清查該公司金流與詹女的出入境紀錄，發現該公司仍有營運，且狀況不錯，每年銷售額也有數千萬，詹女還多次出國，可見應有清償能力。

執行官調查發現，詹女為規避執行，處心積慮隱匿公司資產，不僅將公司存款以現金領走，今年3月間，竟大膽將公司帳戶內的520萬元，同日隨即存入其個人私人帳戶，此外還有上千萬元其他銀行存款遭處分，加上往來廠商陳報已給付的2000多萬元工程款，詹女處分的公司資產總額竟超過6000 萬元。

高雄分署認定詹女確實具備履行能力，卻故意隱匿處分資產，手段惡劣。執行官於3日向法院聲請管收獲准，被帶入看守所的詹女認清現實，急著求助親友。

親手見詹女被管收，嚇得趕緊捧著100萬元現金前往高雄分署救人，預計於年底前將剩餘欠稅繳清，同時由三位有資力的親友書立擔保書，詹女才終於獲得釋放。高雄分署強調，對於蓄意隱匿財產、惡意欠稅的義務人，定將持續強力執行，絕不容許挑戰公權力。

高雄市經營板模工程公司的詹姓女負責人積欠近500萬元稅款，被管收後親友捧著百萬現金繳稅救人。行政執行署提供
高雄市經營板模工程公司的詹姓女負責人積欠近500萬元稅款，被管收後親友捧著百萬現金繳稅救人。行政執行署提供

資產 法務部 高雄

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