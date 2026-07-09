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張泓毅殺妻子、岳母、繼子...二審再判3死刑 法院批「手段殘忍至極」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市男子張泓毅前年掐脖勒斃陳姓妻子、岳母及3歲繼子，伴屍6日後棄屍租屋處，再竊取現金、存摺、首飾逃亡，一審國民法官庭依家暴殺人等罪判處3個死刑，為國民法官判死首案。案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，仍判張3個死刑，可上訴。

高院指出，張泓毅僅針對量刑上訴，合議庭審理後認為一審國民法官庭已審酌刑法第57條所規定的各種情狀，並詳述科刑依據及理由，沒有違反罪刑相當原則、比例原則，也沒有顯失公平的情況。

高院認為，依照卷證資料，張泓毅先後殺害配偶、岳母及繼子，是出於事先謀劃，並蓄意連續殺害之，且案發時岳母是69歲老年人，而繼子年僅3歲，張泓毅趁3人在熟睡之際，加以殺害，被害人均無自我保護能力，且張泓毅殺害繼子的手段，更是殘忍至極，屬於憲法判決意旨中「最嚴重之犯罪」。

至於一審未採納台大醫院量刑鑑定報告中，有關張泓毅有矯治可能性的結論，也有詳細說明理由，難認有違法或不當之處，高院因此判決駁回上訴，維持判處張泓毅3個死刑，褫奪公權終身。

張泓毅一廂情願認為妻子活得不快樂，2024年4月30日晚間至隔日凌晨，趁妻子熟睡以枕頭悶住面部，一手勒住脖子窒息而死。伴屍1日後，又認為岳母是兩人不快樂元凶，同年5月2日凌晨潛入岳母房間勒斃她。

連奪走兩命後，張為圖「方便逃亡」，同日下午5點再以雙手和充電線，輔以毛巾塞進嘴巴，殘忍勒殺年僅3歲的繼子。隔日中午，張盜領岳母15萬存款，再持岳母的信用卡在交友網站消費、升級VIP服務。

張泓毅6日中午逃亡，偷走岳母玉鐲、項鍊及母、女的身分證、存摺、印章和信用卡，帶著愛犬博美狗南下至台中，偽簽父親姓名入住旅館，被捕時緊抱愛犬，冷血弒親震驚社會。

一審新北地方法院國民法官庭認為，張以明顯不人道、有辱人格、極端凌虐殘忍手段殺人，犯行可謂虐殺，「視人命如草芥，應予嚴譴」，符合憲法判決「犯罪情節最嚴重」的死刑要件，判處3個死刑。

張泓懿狠殺妻家嬤孫三代。圖／聯合報系資料照
張泓懿狠殺妻家嬤孫三代。圖／聯合報系資料照

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死刑 刑法 台灣高等法院

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