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幫同鄉打玻尿酸！越籍失聯移工非法執行醫美 海巡送辦

中央社／ 台中9日電

越南籍阮姓失聯移工未受專業醫事訓練，也無執照，以低廉價格吸引同鄉醫美海巡等專案小組搜查時，阮姓女子正為客人施打玻尿酸，遭依違反藥事法及醫師法移送台中地檢署偵辦。

根據海洋委員會海巡署偵防分署台中查緝隊今天發布新聞稿，去年10月接獲檢舉，台中市疑有越南籍移工透過社群網路招攬客人施打玻尿酸及肉毒桿菌等，報請台灣台中地方檢察署指揮偵辦。

專案小組經跟監及行動蒐證，見時機成熟，去年12月在台中霧峰區查獲阮姓女子透過熟人介紹客源，號稱「價格低廉、快速見效」，於住所從事醫美行為。

據專案小組調查，以合法移工身分到台灣的阮姓女子由於非法施打醫美針，違反藥事法被警方移送不久後逃逸，民國113年1月3日被通報失聯。

阮姓女子幫同鄉施打玻尿酸每1毫升收費新台幣2000元到2500元，可接受預約與到府服務，平均每天3到4名顧客，還曾1天接過10名客人。阮姓女子透過越南網路買玻尿酸、麻醉劑與肉毒桿菌等，郵寄遞送到台灣便利商店再領取。

專案小組搜索時，阮姓女子正對越南籍移工施打玻尿酸，專案小組當場查扣玻尿酸、麻醉藥與肉毒桿菌等醫美藥劑百餘瓶與醫療器材。

醫美打針示意圖。圖／ingimage
醫美打針示意圖。圖／ingimage

越南 移工 海巡 醫美

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