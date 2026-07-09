桃園男不繳停車費罰鍰600元又欠稅150萬！一聽「台積電股票將被拍賣」現金繳清

桃園鄭姓男子600元停車費罰鍰4年未繳，又積欠150萬元房地合一稅，遭行政執行署桃園分署查封房地、扣押存款及台積電股票，眼見股票即將拍賣，昨天急忙帶著百餘萬現金一次繳清欠款。桃園分署提醒，切勿因拖欠罰鍰或稅款，導致名下財產遭強制執行。

桃園分署表示，37歲鄭男2022年間將機車停放在桃園市龜山區文化二路一帶路邊收費停車格，經催繳仍未依規定繳納停車費，因此遭裁處600元罰鍰。不料，鄭男之後又因出售房地產衍生高額稅款，卻同樣未依限期繳納，最終兩案均遭移送行政署執行。

桃園分署指出，鄭男2025年間以2550萬元出售持有未滿2年的台北市大安區房地，經財政部北區國稅局桃園分局核定應補徵150萬元個人房屋土地交易所得稅，但逾期未繳，案件移送桃園分署執行。

桃園分署受理後，立即展開財產清查，發現鄭男名下仍有桃園區的房產，隨即於今年6月辦理查封登記，並同步扣押其銀行存款及股票，希望促使鄭男出面處理欠款。

不過，鄭男收到查封通知及扣押命令後，雖曾致電執行官，表示會設法籌措現金清償，之後便未再聯繫，也未提出具體還款方案。由於鄭男名下持有1張台積電股票，桃園分署依法先執行零股抵償部分欠款，並接續辦理股票變價程序。

直到證券公司收到股票變賣公文，鄭男才驚覺「他的台積電」即將遭強制執行，昨天立刻帶著百萬元現金趕赴桃園分署，一次繳清全部欠款，成功保住股票，也解除不動產及其他財產遭持續執行的危機。

桃園分署表示，依行政執行署指示持續辦理「交通專案」，加強執行交通違規罰鍰案件，以維護交通秩序與用路安全；另提醒民眾，不動產交易如符合房地合一稅課稅規定，應依法申報並按時繳納稅款，收到罰單或稅單後也應儘速處理，切勿因一時拖延或心存僥倖，導致存款、股票、房地等財產遭查封、扣押或變賣，付出更高代價。

桃園鄭姓男子4年前積欠600元停車費罰鍰，再加上去年賣房的房地合一稅150萬元未繳，遭執行署桃園分署查封房產、銀行及股票，但他為了台積電股票即將遭拍賣，昨天立刻繳清百餘萬元欠款。圖／執行署桃園分署提供