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英籍男開選舉賭盤獲雲檢緩起訴　須繳公庫12萬元

中央社／ 雲林縣9日電

1名英國籍男子疑不諳台灣法律，去年在去中心化預測平台網站開設選舉賭盤，讓賭客以虛擬貨幣投注；雲林地檢署偵結，男子犯後態度良好，予緩起訴，須向公庫支付新台幣12萬元。

根據台灣雲林地方檢察署今天發布新聞稿，內政部警政署刑事警察局和雲林縣警察局網路巡察時發現有不詳人士於網路去中心化平台，以2026年底選舉為標的對賭，警方報請雲林地檢署指揮偵辦。

專案小組追查，這名姓氏為威克斯（Wilkes）的男子為工作到台灣約2年，疑不諳台灣法律，去年12月接續在去中心化預測平台網站，開設「九合一選舉直轄市長及縣市長選舉」網路選舉賭盤，包含直轄市、縣市長政黨選舉結果，讓賭客以網站指定虛擬貨幣為投注籌碼，再連結投注賭盤，發到網路平台供不特定民眾下注。

專案小組今年5月拘提男子到案，查扣作案手機等證物，全案依違反公職人員選舉罷免法、賭博等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦。

據檢方調查，賭盤開設後共吸引36名賭客投注，威克斯光抽水不法獲利約新台幣13萬元。

檢方認威克斯偵查中坦承犯行，犯後態度良好，且查無前科，疑不諳台灣法律，一時失慮而觸法，偵查終結，依違反選罷法等罪嫌予緩起訴處分，須向公庫支付12萬元。

雲林 虛擬貨幣 內政部

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