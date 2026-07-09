新北市消防局採購弊案　承辦科員、業者聲押　專委、大隊長交保

新北地檢署偵辦新北市消防局採購弊案，昨搜索前局長、現任新北市府參事黃德清辦公室及住處，約談專門委員尚少華、第一救災大隊長蕭柏恒、搶救科承辦人科員陳彥彰及消防器材廠商林王森共7人。檢察官稍早依貪汙治罪條例圖利、刑法使公務員登載不實文書、洩密、詐欺得利等罪嫌，且有逃亡、串滅證之虞，將陳、林2人聲押禁見，尚、蕭及另名張姓女科員各以50、10、5萬元交保，其餘人請回。

據了解，檢調這次針對自2016年至今年的多起各式消防救災車輛的採購招標案進行清查，前後時間超過10年。涉案官員被懷疑涉嫌在上述採購案招標時，利用職權護航數家業者得標，並收取其中一家力中國際負責人林王森賄賂。至於尚少華等官員是否另收取其他不正利益，尚待進一步調查釐清。

由於尚少華曾是前消防局長黃德清愛將，檢調基於尚、黃兩人間交情，懷疑黃德清也可能涉案，因此昨一併搜索黃德清現職、新北市府參事辦公室及住處等相關處所釐清案情，暫時未將黃列為被告約談。

新北地檢署偵辦新北市消防局採購弊案，第一救災救護大隊大隊長蕭柏恒10萬交保。記者季相儒／攝影

新北地檢署偵辦新北市消防局採購弊案，專委尚少華50萬交保。記者季相儒／攝影

新北地檢署偵辦新北市消防局採購弊案，涉嫌行賄的廠商林王森遭檢方聲押禁見。記者季相儒／攝影