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「出大包」放走判30年經濟要犯鍾文智 法官陳勇松遭罰年俸250萬元

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讓經濟要犯鍾文智溜走了...法官陳勇松遭罰款250萬元 判決理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7000萬元，累計刑30年5月定讞，卻棄保潛逃。台灣高等法院法官陳勇松未延長科技設備監控、以「審理單」替代裁定，以致檢方無法抗告，被司法院移送懲戒，監察院也彈劾。懲戒法院職務法庭今判決陳罰款現職月俸給總額一年，約250萬元，可上訴。

職務法庭認為，陳勇松就命鍾文智加保2000萬元而無庸延長科控的裁定，未當庭宣示或製作裁定正本送達當事人；未遵循裁判書製作流程，而推由審判長手寫加載及自己製作評議附件附卷的方式，以審理單增補內容；未依法定程序，指示書記官更改並抽換公務電話查詢紀錄表；裁定未督促及時送達正本給檢察官，侵害抗告權。

職務法庭指出，陳勇松的違失違反職務上義務及辦案程序，顯見他未能謹慎勤懇、客觀中立執行職務的任事態度，不但嚴重侵害檢察官抗告權，且未注意維護訴訟程序的公平性，損害職位尊嚴、機關信譽及人民對司法的信賴，違反法官倫理規範，而有懲戒的必要。

判決認為，陳勇松身為高院金融庭法官，明知鍾文智被二審判決重罪、沒收鉅額犯罪所得，且鍾曾經棄保潛逃遭通緝、冒用他們護照非法出境2次，檢察官也建請延長科技監控，應使當事人就合議庭加保2000萬元、不延長科控的裁定，有提抗告的機會，且不得做出任何偏頗一方而摒蔽他方權益的處置。

職務法庭認為，陳勇松顯然忽視鍾文智案強制處分影響的重要性，2024年10月14日合議庭評議作成後，明顯忽略檢察官於開庭訊問時，已數次強調應延長科控的必要後，仍選擇不再開庭宣示或製作裁定正本送達，而僅指示書記官將評議結果通知鍾，並令其辦理加保、解除科控手續，直到2025年1月9日及22日後續變更強制處分，雖有作成裁定正本送達，卻容任遲延送達，導致檢察官已無抗告實益。

陳勇松更於2025年3月間事後修改合議庭評議內容及公務電話紀錄，造成社會大眾強烈質疑最初合議庭決議的真實性，行為已嚴重斲傷人民對司法的信賴，考量陳平時考績及工作勤勉程度、違失行為動機、情節及造成的損害，事後表示願接受檢討及究責的態度等，陳雖未達不適任法官的程度，但審酌他欠缺謹慎與輕忽的程度、對法官公正形象的不利影響，判決處以罰款現職月俸給總額一年，足生警惕效果。

連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證套利，累計刑期30年5月定讞，棄保一億潛逃出境。圖／聯合報系資料照
連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證套利，累計刑期30年5月定讞，棄保一億潛逃出境。圖／聯合報系資料照

陳勇松 鍾文智 司法院

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